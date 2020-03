Coronavirus, altre 6 vittime nel veneziano. 52 anni il più giovane

Francesco Scaramuzza, 52 anni, di Favaro, è la vittima più giovane del virus delle ultime 24 ore. Aveva già patologie pregresse gravi, quindi il virus non va considerato prima causa di morte ma quella che va a compromettere definitivamente un quadro già complicato. Febbre alta, tampone positivo e ricovero il 18 marzo.

E’ la cronaca drammatica di questo virus che ogni giorno porta via delle persone dai propri cari fino a farla diventare una crudele riffa con il destino. Quando viene prelevato per il ricovero, un paziente viene messo in isolamento in ospedale mentre i famigliari vengono posti in isolamento domiciliare: la famiglia sa che da quel momento potrebbe non rivedere più il proprio congiunto. Se aggiungiamo che il funerale può essere possibile solo attraverso una benedizione veloce con cinque persone presenti a bara chiusa il dramma è straziante. Devastante.

E sono altre cinque le vittime veneziane di questo virus comunicate nelle ultime ore.

Vincenzo Di Tecco, 79 anni, di Zelarino, è morto lunedì all’ospedale Dell’Angelo di Mestre.

Maria Franzoi, 79 anni, di Zelarino, è spirata invece lunedì all’ospedale dell’ospedale Dell’Angelo di Mestre.

Dino Alessandrin, 83 anni, di Borbiago di Mira è deceduto all’ospedale di Dolo.

Alfredo Lella, 72 anni, di Olmo di Martellago, è mancato ieri, mercoledì all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Lucia Lionello, 81 anni, di Mestre, è spirata domenica 22 marzo all’ospedale di Mestre.

Sul fronte degli operatori sanitari e delle loro difficoltà si registra la protesta del sindacato dei medici Anaao-Assomed che hanno ricevuto le lettere dei direttori sanitari delle Ulss che consigliano di usare le mascherine chirurgiche (quelle di salviettina senza valvola) con i pazienti sospetti e confermati Covid-19: «Medici, infermieri e altri operatori sanitari sono come i pompieri di Chernobyl».

CORONAVIRUS NEL VENEZIANO: I RICOVERATI

Ospedale Civile di Venezia

15 persone ricoverate in area non acuta

7 persone ricoverate in terapia intensiva

5 persone decedute

8 persone dimesse

Ospedale dell’Angelo di Mestre

51 persone ricoverate in area non acuta

15 persone ricoverate in terapia intensiva

16 persone decedute

16 persone dimesse

Ospedale di Mirano

14 persone ricoverate in terapia intensiva

3 persone decedute

8 persone dimesse

Ospedale di Dolo

73 persone ricoverate in area non acuta

14 persone ricoverate in terapia intensiva

7 persone decedute

11 persone dimesse

Ospedale di Chioggia

1 persone ricoverate in area non acuta

1 persone ricoverate in terapia intensiva

2 persone decedute

0 persone dimesse

Ospedale Villa Salus Mestre

23 persone ricoverate in area non acuta

0 persone ricoverate in terapia intensiva

0 persone decedute

1 persone dimesse

Ospedale di Jesolo

54 persone ricoverate in area non acuta

12 persone ricoverate in terapia intensiva

9 persone decedute

4 persone dimesse