Coronavirus: i numeri di medici e infermieri degli ospedali veneziani fermati dal virus

Venezia abbraccia le parole di Giulio Gallera, ministro regionale per la salute e il benessere in Lombardia: il virus sta ‘rallentando’. Approfondendo il concetto: l’aumento quotidiano mostra una diminuzione. Nonostante l’apparente contraddizione in termini, il significato pratico è importante: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono inferiori al numero dei nuovi casi scoperti il giorno prima.

Venezia e la sua provincia si aggrappa a questa visione: il bollettino delle 17 di ieri, martedì 24 marzo, della Regione Veneto mostra ‘solo’ 33 nuovi tamponi positivi al coronavirus nel veneziano. Il lavoro sta funzionando, e anche bene a voler essere ottimisti, basti pensare che ci sono stati bollettini che mostravano 110 nuovi contagi in ventiquattr’ore.

ALTRI QUATTRO MORTI NEL VENEZIANO

Rallenta relativamente, invece, in numero delle persone che perdono la vita a causa del virus.

Quattro i decessi contenuti del report di martedì sera: uno all’ospedale di Mestre, uno all’ospedale di Dolo, due all’ospedale di Jesolo.

Franco Catozzo Braidich, 53 anni, nato a Venezia, residente a Stra, si è spento all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Angelo Santinato, 69 anni, di Valli di Chioggia, è morto all’ospedale di Dolo. Con quest’ultimo, il triste bollettino dei decessi di Valli sale a quattro.

Carla Drigo, 84 anni, di Portogruaro, è mancata all’ospedale di Jesolo.

Giuseppina Comune, sempre di Portogruaro, è deceduta anche lei nell’ospedale di Jesolo.

ALTRI DUE DECESSI DA CONFERMARE

All’elenco dei deceduti di martedì sera forse andranno aggiunti quelli di un 80enne di Zelarino, morto lunedì, e quello di una 79enne, sempre di Zelarino, mancata sempre lunedì. Sui due decessi sono in corso di accertamenti.

VALLI DI CHIGGIA

Angelo Santinato, “appena” 69 anni, di Valli di Chioggia, è morto ieri all’ospedale di Dolo. Angelo era persona molto conosciuta e benvoluta. Era il meccanico “storico” della frazione proveniente da due generazioni di attività.

La notizia del decesso si è rapidamente diffusa aggiungendo sconforto alla preoccupazione che era già presente negli abitanti di Valli per il virus.

Angelo Santinato era ricoverato all’ospedale di Dolo ed è morto per crisi cardiaca. Da due settimane presentava una forte tosse. Mercoledì scorso una crisi respiratoria e il ricovero con il test del tampone, anche per il fatto che era cognato di Antonio Garbin, sempre di Valli, deceduto a causa del virus lunedì 23 marzo. La conferma della positività per il meccanico ha sgomberato il campo dai dubbi.

OSPEDALI E PERSONALE SANITARIO IN PRIMA LINEA

Medici e infermieri sono sempre le categorie più fortemente toccate dal virus. 85 gli operatori, tra Venezia e provincia, che non possono essere presenti nelle trincee di questa guerra. Sono medici, infermieri, operatori socio sanitari fermi in isolamento perché positivi al tampone o perché hanno avuto contatto ravvicinato con un ammalato contagioso.

Di questi 85 operatori, 75 appartengono all’Ulss 3 Serenissima e 10 all’Ulss 4 Veneto Orientale.

Nell’Ulss veneziana i più colpiti sono gli operatori dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre con 33 sanitari fermati, secondi in questa classifica i lavoratori dell’ospedale Civile di Venezia con 20 dipendenti fermati.

I positivi al tampone nell’Ulss 3 Serenissima sono 59: 7 medici, 24 infermieri, 18 Oss e 10 dipendenti ‘altri’.

Un infermiere di Mirano risulta essere l’unico ricovero tra i sanitari dell’Ulss 3.

Nell’Ulss 4 la situazione è decisamente migliore dato che vede ‘solo’ in isolamento domiciliare 6 operatori.

Nel dettaglio, si tratta di 5 medici e 1 infermiere.

RICOVERI PER CORONAVIRUS: I DATI DEL VENEZIANO

Ospedale Civile di Venezia

15 persone ricoverate in area non critica

7 persone ricoverate in terapia intensiva

5 persone decedute

8 persone dimesse

Ospedale dell’Angelo di Mestre

57 persone ricoverate in area non critica

14 persone ricoverate in terapia intensiva

13 persone decedute

16 persone dimesse

Ospedale di Dolo

71 persone ricoverate in area non critica

13 persone ricoverate in terapia intensiva

5 persone decedute

11 persone dimesse

Ospedale Villa Salus Mestre

20 persone ricoverate in area non critica

Ospedale di Jesolo

45 persone ricoverate in area non critica

12 persone ricoverate in terapia intensiva

9 persone decedute

3 persone dimesse

Ospedale Civile di Mirano

14 persone ricoverate in terapia intensiva

3 persone decedute

8 persone dimesse