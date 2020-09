Coronavirus: in Veneto 21 classi chiuse

Coronavirus: in Veneto sono ben 21 le classi di scuole chiuse per casi positivi. Si tratta di circa 400 studenti a casa, dalle materne passando per le medie arrivando alle superiori).

La situazione delle scuole contribuisce a spiegare il nuovo picco dei nuovi contagi: sono stati 141 in 24 ore nella nostra regione.





Il record delle persone in isolamento è di Verona con 2081 a casa. Segue Treviso con 1449 e poi Venezia con 1233.

Nell’intero Veneto sono 7.400 le persone in isolamento.

Si registrano, inoltre, altri tre decessi.





E sempre a Treviso si sono verificati gli ultimi due decessi (2166 il triste computo regionale)

Anche i ricoveri registrano un picco con 193 persone degenti totali nei reparti “ordinari”, con un aumento di +24 dal precedente, e 21 persone ricoverate nelle rianimazioni, con un aumento di +3.

In Veneto le persone “attualmente positive” sono 3.143, cifra che segna un aumento di +50 sul report precedente.