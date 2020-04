Coronavirus, i numeri aggiornati di domenica sera

Coronavirus: 108.257 i malati, 486 più di ieri. I dati aggiornati di domenica sera sono forniti dalla Protezione civile.

Sono complessivamente 108.257 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 486 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 809.

Sono salite a 23.660 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 433.

Ieri l’aumento era stato di 482.

Dal 12 aprile non si registrava un incremento così contenuto (quel giorno erano stati 431).

Prosegue anche il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Di questi, 922 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri.

Dei 108.257 malati complessivi, 25.033 sono ricoverati con sintomi, 26 in più rispetto a ieri. 80.589 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 47.055 le persone guarite in Italia, 2.128 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 2.200.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047.

Dai dati della Protezione civile emerge che sono:

34.497 i malati in Lombardia (302 in più rispetto a ieri),

13.552 in Emilia-Romagna (-32),

14.470 in Piemonte (+247),

10.210 in Veneto (-234),

6.496 in Toscana (+26),

3.490 in Liguria (+78),

3.182 nelle Marche (+10),

4.321 nel Lazio (+39),

3.022 in Campania (-23),

1971 nella Provincia di Trento (-14),

2.786 in Puglia (+92),

1.337 in Friuli Venezia Giulia (-66),

2.202 in Sicilia (+31),

1.987 in Abruzzo (+16),

1.566 nella provincia di Bolzano (+10),

436 in Umbria (+5),

864 in Sardegna (-17),

844 in Calabria (+12),

562 in Valle d’Aosta (+13),

247 in Basilicata (-15),

215 in Molise (+6).

Quanto alle vittime, se ne registrano:

12.213 in Lombardia (+163),

3.023 in Emilia-Romagna (+58),

2.331 in Piemonte (+79),

1.087 in Veneto (+28),

637 in Toscana (+19),

928 in Liguria (+31),

807 nelle Marche (+12),

341 nel Lazio (+1),

304 in Campania (+4),

360 nella provincia di Trento (+12),

316 in Puglia (+2),

225 in Friuli Venezia Giulia (+3),

200 in Sicilia (+4),

258 in Abruzzo (+5),

245 nella provincia di Bolzano (+6),

58 in Umbria (+1),

86 in Sardegna (+0),

75 in Calabria (+2),

125 in Valle d’Aosta (+1),

24 in Basilicata (+1),

17 in Molise (+1).

I tamponi complessivi sono 1.356.541, 50.708 più di ieri.

Quasi 645mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.