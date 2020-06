Coronavirus, a Mestre un decesso. L’epidemia non è finita

Coronavirus che riaffaccia sporadicamente nel veneziano. Ieri comunicati due decessi, di cui uno all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Venezia e provincia segnano ora (dati di venerdì 12 ore 17) 2674 casi totali, mentre il bollettino del giorno prima ne segnava 2673 (+1).

89 gli “attualmente positivi” nel veneziano, esattamente lo stesso numero del giorno precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono ora 118 mentre ieri ne risultavano 135 (-17).

Scendono ancora le persone ricoverate, ora sono 7: 3 a Dolo e 4 a Villa Salus di Mestre che ha registrato un nuovo ricovero nelle ultime ore.

NEL VENETO

Situazione ancora meno rosea nella regione. Sommariamente si può dire che aumentano i contagi e si registrano altri undici decessi.

Otto nuovi casi portano il totale a 19.207 dall’inizio dell’epidemia.

11 le nuove morti tra ospedali e case di riposo, per un totale di 1.977.

DIFFERENZE TRA REGIONI

Gli “attualmente positivi” che hanno oltre 500 casi:

17.024 in Lombardia (-316)

2.897 in Piemonte (-286)

2.222 nel Lazio (-295)

1.817 in Emilia-Romagna (-183)

849 in Veneto (-73)

841 in Sicilia (-8)

750 nelle Marche (-152)

528 in Abruzzo (-11)

510 in Toscana (-11)

VITTIME NELLE REGIONI

Regioni che hanno registrato oltre 1000 decessi:

Lombardia 16.405 (+31)

Emilia-Romagna 4.196 (+4),

Piemonte 3.996 (+8)

Veneto 1.977 (+11)

Toscana 1.080 (+1)

Liguria 1.516 (+2)

CORONAVIRUS IN ITALIA

Sale ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia.

Nei dati di venerdì 12 giugno (ore 18) vi è un incremento di 393 casi rispetto al giorno precedente (stessa ora).

Il giorno prima, invece, la crescita era stata di 379.

(Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti).