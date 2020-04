Coronavirus, dati aggiornati Veneto e generali [martedì 7 aprile ore 18.00]: tutti i numeri

Coronavirus: dati aggiornati del Veneto e generali forniti dalla Protezione Civile martedì sera.

CONTAGIATI

A livello nazionale si registra un calo sensibile dell’incremento dei nuovi malati.

Sono complessivamente 94.067 i malati in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 880.

La cifra è meno della metà dell’incremento di lunedì quando i casi in più erano stati 1.941.

Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è fino a oggi di 135.586.

TEST

I tamponi complessivi eseguiti fino ad oggi sono stati 755.445, dei quali oltre 388mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

RICOVERATI IN AREA CRITICA

Sono questa sera 3.792 i pazienti nei reparti di terapia intensiva.

Il numero rappresenta una diminuzione di 106 in meno rispetto a ieri.

Dei 3.792 ricoverati in terapia intensiva 1.305 sono in Lombardia.

RICOVERATI IN REPARTI COMUNI

Dei 94.067 malati complessivi, 28.718 sono ricoverati con sintomi.

Il numero mostra una diminuzione di 258 unità in meno rispetto a ieri.

ISOLAMENTO DOMICILIARE

Le persone in isolamento domiciliare sono 61.557.

MORTI CON CORONAVIRUS

Sono 17.127 le vittime decedute dopo aver contratto il coronavirus in Italia.

La cifra mostra un aumento rispetto a ieri di 604 decessi.

Lunedì (ieri) l’aumento era stato di 636.

GUARITI

Sono 24.392 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus.

Il numero mostra un aumento di 1.555 in più di ieri. Lunedì l’aumento dei guariti era stato di 1.022.

CORONAVIRUS, DATI AGGIORNATI DEL VENETO

Diminuisce la pressione su ospedali e terapie intensive in Veneto, secondo l’ultimo bollettino regionale sul Coronavirus.

Il numero complessivo dei contagiati supera quota 12 mila (12.021 alle ore 18:00).

Il numero mostra un aumento di 96 da stamani.

I casi attualmente positivi sono 10.245.

I negativizzati sono 1.054.

In isolamento domiciliare – il dato qui è però aggiornato a ieri sera – ci sono 18.866 persone.

I pazienti ricoverati in area non critica stasera sono 1.558.

Il numero rappresenta una diminuzione di 21 rispetto a stamani.

I ricoveri in terapia intensiva sono martedì sera 289.

Il numero rappresenta una diminuzione di 8 rispetto a stamani.

I dimessi in Veneto in tutto sono 1.316.

I deceduti sono 656.

Il numero rappresenta 22 in più rispetto a stamani.

Il numero dei decessi comprendendo le strutture non ospedaliere sale a 722.

Nelle strutture territoriali, trasferiti dagli ospedali, vi sono 148 pazienti (+3), con 34 dimissioni e 9 decessi.



CORONAVIRUS, MALATI SUDDIVISI PER REGIONE

28.343 in Lombardia (126 in meno di aumento rispetto a ieri),

13.048 in Emilia-Romagna (-3),

9.965 in Veneto (+243),

10.704 in Piemonte (+159),

3.738 nelle Marche (+32),

5.427 in Toscana (+126),

3.212 in Liguria (+35),

3.365 nel Lazio (+65),

2.765 in Campania (+67),

1.379 in Friuli Venezia Giulia (-17),

1.890 in Trentino (+52),

1.301 in provincia di Bolzano (+41),

2.137 in Puglia (+22),

1.859 in Sicilia (+44),

1.491 in Abruzzo (+66),

846 in Umbria (-26),

593 in Valle d’Aosta (+26),

821 in Sardegna (+2),

733 in Calabria (+11),

185 in Molise (-2),

265 in Basilicata (+3).



CORONAVIRUS, DECESSI SUDDIVISI PER REGIONE (DIFFERENZE DA IERI)

9.484 in Lombardia (+282),

2.180 in Emilia-Romagna (+72),

695 in Veneto (+33),

1.319 in Piemonte (+68),

630 nelle Marche (+18),

369 in Toscana (+19),

620 in Liguria (+25),

216 in Campania (+12),

238 nel Lazio (+9),

164 in Friuli Venezia Giulia (+6),

209 in Puglia (+14),

174 in provincia di Bolzano (+10),

125 in Sicilia (+2),

172 in Abruzzo (+3),

49 in Umbria (+5),

100 in Valle d’Aosta (+4),

244 in Trentino (+14),

60 in Calabria (+2),

52 in Sardegna (+5),

13 in Molise (+0),

14 in Basilicata (+1)