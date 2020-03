Coronavirus, dati aggiornati: 3.000 casi in Veneto, 26.000 in Italia

Coronavirus: i dati aggiornati forniti poco fa indicano un sensibile aumento in Veneto con 219 nuovi casi.

Con un totale di 2.923 contagiati dall’inizio dell’emergenza, sono infatti 219 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime ore. Lo riferisce l’ultimo bollettino della Regione Veneto.

Crescono purtroppo anche le vittime: rispetto a stamane sono 9 i decessi in più, e il dato complessivo sale a 89.

I malati ricoverati in area non critica sono 593, quelli in terapia intensiva 177 (+6).

I soggetti in isolamento domiciliare sono 8.658.

Anche in questo ultimo report la casella dei nuovi casi per il cluster di Vo’ segna zero.

Dai dati della Protezione Civile, invece, emerge che sono 26.062 malati in Italia, 2.989 più di ieri. Sono infatti oggi 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989.

Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 31.506. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa della Protezione Civile.

12.095 i malati in Lombardia (1.234 in più di ieri), 3.404 in Emilia Romagna (+316), 1.764 in Piemonte (+359), 1.302 nelle Marche (+117), 1.024 in Toscana (+183), 661 In Liguria (+86) 550 nel Lazio (+78), 423 in Campania (+60), 347 in Friuli Venezia Giulia (+1), 368 in Trentino (+1), 282 in provincia di Bolzano (+47), 320 in Puglia (+108), 226 in Sicilia (+23), 216 in Abruzzo (+51), 192 in Umbria (+33), 19 in Molise (+4), 115 in Sardegna (+10), 134 in Valle d’Aosta (+31), 112 in Calabria (+25), 20 in Basilicata (+8). Quanto alle vittime, se ne registrano: 1.640 in Lombardia (+220), 393 in Emilia Romagna, (+47), 80 in Veneto (+11), 133 in Piemonte (+22), 69 nelle Marche (+12), 17 in Toscana (+3), 60 in Liguria (+10), 9 in Campania (+0), 23 Lazio (+4), 30 in Friuli Venezia Giulia (+8), 18 in Puglia (+2), 8 in provincia di Bolzano (+2), 3 in Sicilia (+1), 6 in Abruzzo (+2), uno in Umbria (+0) 2 in Valle d’Aosta (+0), 7 in Trentino (+1), uno in Calabria (+0), 2 in Sardegna (+0), uno in Molise (+0). I tamponi complessivi sono 148.657.

