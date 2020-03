Coronavirus dalla Cina, ma la signora ce l’ha con gli extracomunitari

IGNORANZA CONTAGIOSA

Obbediente alle precauzioni suggerite, venerdì attendevo con altri di entrare in banca. Una signora a prudente distanza da tutti, additava sprezzantemente due vuccumprà ben più lontani da noi: “E poi arrivano questi a portare di tutto!”

L’ho invitata a studiare geografia e storia: “Il corona virus viene dalla Cina, e furono i conquistadores a esportare vaiolo, morbillo e sifilide in America Latina, decimando gli Incas, i Maya e gli Atzechi. Poi furono i negrieri a ridurre in schiavitù i neri e a portarli da Goré nell’ America del nord, per coltivare il cotone.”

Mi ha definito “Mussulmano e comunista!” e, forse per paura del contagio, se ne è andata senza porgermi la mano.

Naturalmente ho molto apprezzato.

Paolo Angelo Napoli