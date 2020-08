Coronavirus, crescono positivi: Veneto ancora primo. Boccia: “Lockdown? Spero di no”

Coronavirus, crescono i nuovi contagi, ma anche a fronte di un aumento di tamponi processati. E purtroppo si registrano altri 5 morti.

Il bollettino del Ministero della Salute di questa sera, martedì, indica 403 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Sono dunque ancora in crescita i contagiati da Covid nelle ultime 24 ore: 403, 83 in più di ieri, ma a fronte dell’aumento anche del numero di tamponi: quasi 54mila, contro i 30mila di ieri.

Le nuove vittime sono 5 (erano state 4 ieri).

Veneto (60) e Lombardia (50) purtroppo in testa agli aumenti per nuovi casi.

Boccia in televisione: “Nuovo lockdown? Spero di no, possibili zone chiuse”, per poi aggiungere: “Dipenderà dai nostri comportamenti, ma noi siamo pronti ad intervenire”.

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a ‘La vita in diretta’ su Rai1, si è così espresso: “Se ci sarà un nuovo lockdown? Nessuno può dirlo, ma mi sento di escluderlo. Dipenderà dai nostri comportamenti, si interverrà ogni volta che ci saranno focolai, con le Regioni c’è massima collaborazione. Io spero che non ci sia, anche perché non potremmo permettercelo: in caso di focolai potrebbero esserci delle zone chiuse”.