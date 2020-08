Coronavirus: crescono positivi, terapie intensive e ricoveri [dati di lunedì pomeriggio]

Coronavirus: crescono i positivi seppur con molti meno tamponi eseguiti. E crescono anche i ricoveri.

Aumenta dunque in Italia il numero di attualmente positivi per il coronavirus, così anche il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, come anche quello delle persone ricoverate con sintomi negli altri reparti degli ospedali.

Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 13.368 i malati, 105 in più rispetto a domenica, 46 le persone in terapia intensiva (una in più) e 779 quelle ricoverate con sintomi (16 in più).

I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 12.543, 88 più di domenica. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.248, 150 in più rispetto a domenica.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 26.432 tamponi, circa 11mila in meno rispetto a sabato.

VENETO

Sono 18 i nuovi casi positivi al Coronavirus riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 20.676 i contagi dall’inizio della pandemia in regione.

Crescita simile degli attuali positivi, che sono 1.257, +17 rispetto a ieri.

Non si contano nuove vittime.

Stabile la situazione negli ospedali, con 112 (+2) ricoverati in area non critica, mentre è invariata nelle terapie intensive (9 ricoverati).