Coronavirus, calano nuovi contagi (con meno tamponi), crescono ricoveri

Coronavirus: in calo i nuovi contagi anche se occorre tenere presente che sono stati effettuati una quantità inferiore di tamponi.

I dati del ministero Salute dicono che sono in calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente.

Proporzionalmente sono ancora in diminuzione anche i tamponi: 30.666, seimila in meno di ieri.

Ancora costante il numero dei morti: 4.

I maggiori incrementi di contagiati nello studio per regione indicano: Lazio (51), Veneto (46) e Lombardia (43).

I casi totali salgono così a 254.235-.Le vittime a 35.400.

Coronavirus che però non offre completamente buone notizie: aumentano i ricoverati e i degenti nelle terapie intensive.

Sono infatti in aumento le persone ricoverate con sintomi Covid: sono 810, 23 in più nelle ultime 24 ore.

Si alzano anche le terapie intensive (da 56 a 58) ed i soggetti in isolamento domiciliare (13.999, 109 in più di ieri).

Gli attualmente positivi sono 14.867 (+134).

I dimessi ed i guariti sono 203.968 (+182).

In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio il maggior numero di ricoverati con sintomi (212).

Questo il quadro del Ministero della Salute di oggi, lunedì 17 agosto, ore 17.