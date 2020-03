Coronavirus, arrivano le mascherine di Grafica Veneta: iniziata la distribuzione a Venezia

Coronavirus, arrivano le mascherine della Regione Veneto. E’ iniziata oggi pomeriggio a Venezia e provincia la distribuzione delle prime 29.400 prodotte da Grafica Veneta, fornite ai volontari della Protezione Civile che a loro volta le hanno distribuite agli esercizi commerciali aperti in questi giorni: negozi di alimentari, supermercati, farmacie, edicole e tabaccherie.

Nell’area della Città Metropolitana di Venezia sono 95.500, nel totale, le mascherine che la Protezione civile ha recuperato questa mattina dal centro di smistamento di Padova per poi suddividerle e farle arrivare direttamente ai 44 Comuni veneziani per la distribuzione finale.

Dispositivi di protezione indispensabili e ormai introvabili in questa emergenza sanitaria a causa del virus covid-19.

“Grazie ai 70 volontari che si sono attivati da subito per provvedere alla consegna dei primi dispositivi – ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – Voglio tranquillizzare i cittadini: non c’è problema di approvvigionamento, nei prossimi giorni ne arriveranno molte altre, così da consentire la capillarità della loro fornitura”.

“Abbiamo iniziato – ha aggiunto Brugnaro – dagli esercizi commerciali aperti, comprese edicole, tabaccherie e farmacie, in primis quelle comunali, perché non vogliamo assolutamente che le persone escano di casa solo per prendere queste mascherine. Dobbiamo sempre evitare assembramenti. Da lunedì riprenderemo l’attività per i prossimi 10 giorni.”

Una parte delle mascherine è stata destinata ai soggetti più a rischio, come gli anziani e i volontari.

“Una parte l’abbiamo riservata alle fasce più deboli – spiega l’assessore alle Politiche sociali Simone Venturini – tramite i servizi sociali e al mondo del volontariato a contatto con persone fragili, che continuano a svolgere la propria attività di assistenza”.