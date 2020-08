Coronavirus, su i contagi. Sei vittime [aggiornamento martedì ore 17]

Coronavirus, aggiornamento di martedì ore 17: salgono i nuovi contagi e tornano le vittime. Sono ben sei i deceduti.

I contagi per coronavirus in Italia si sono impennati: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno.

I dati sono quelli forniti dal ministero della Salute. Ieri erano stati 259.

Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215.

Solo 2 le regioni senza nuovi casi – Valle d’Aosta e Molise – mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia(+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).

Ancora aumento dei positivi, dunque, ma anche delle terapie intensive e dei ricoveri “comuni”.

Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 13.561 i malati, 193 in più rispetto a lunedì, 49 le persone in terapia intensiva (3 in più) e 801 quelle ricoverate con sintomi (22 in più).

I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 12.711, rispetto a lunedì 168 in più.

Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.461, 150 in più rispetto a ieri 213 in più.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.642 tamponi, circa 14mila in più rispetto al giorno precedente.