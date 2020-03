Coronavirus, aggiornamento dati in Veneto: numeri di nuovo alti

Coronavirus: il trend che faceva sperare con ottimismo in un ridimensionamento negli ultimi giorni in Veneto sembra essersi esaurito, ma gli esperti sottolineano che potrebbe dipendere dal gran numero di tamponi che rivela nuovi casi che pure esistevano ma non si conoscevano.

Sono numeri ancora pesanti quelli dell’ultimo bollettino sul contagio da Coronavirus in Veneto: il report della Regione segnala questa sera (giovedì 26 marzo) altri 267 nuovi casi di positività rispetto a questa mattina, quando i nuovi casi rivelati erano stati +353.

In Veneto si contano ora un totale di 7.202 contagiati dall’inizio dell’epidemia.

(categoria “virus cinese”)

I morti salgono a 308, registrando altri 21 decessi nelle ultime 12 ore.

L’aumento dei positivi è dovuto soprattutto alla crescita del cluster di Verona, con +130 casi (1.532 i totali).

I pazienti in terapia intensiva sono saliti a 336 (+10), mentre le persone in isolamento domiciliare sono questa sera 17.457.