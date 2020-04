Coronavirus, 249 ricoveri negli ospedali veneziani. I dati di questa mattina [14 aprile]

Coronavirus, i pazienti ricoverati negli ospedali veneziani sono 249, di cui 38 in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso è riportato nel bollettino regionale della mattina del 14 aprile.

Nelle ultime ore non vi sono stati cambiamenti sostanziali, il numero dei ricoverati di covid-19 negli ospedali veneziani resta quasi lo stesso. Rispetto al bollettino di ieri sera si registra un aumento di 2 casi ricoverati in area non critica all’ospedale dell’Angelo di Mestre e la diminuzione di un caso, uscito dalla terapia intensiva, sempre dell’Angelo. Non si registrano nuovi decessi.

In tutto il Veneto i casi positivi registrati attraverso il test del tampone sono 14.432, con un aumento di 144 in più rispetto a ieri.

Di questi 14.432, 10.736 sono attualmente positivi, 906 deceduti e 2790 negativizzati. In Veneto ci sono 17.931 persone in isolamento domiciliare.

CONTAGI

Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria i casi risultati positivi al coronavirus, attraverso il test del tampone, in provincia di Venezia, è 2008.

Ci sono 16 casi in più rispetto al bollettino regionale di ieri sera.

Di questi 2008 totali, ci sono 1226 casi attualmente positivi, 132 deceduti e 650 negativizzati.

Ora come ora a Venezia e provincia ci sono 3.531 persone in isolamento domiciliare.

RICOVERI

Il numero dei ricoverati negli ospedali veneziani: all’ospedale Civile di Venezia, quello dei santissimi Giovanni e Paolo, sono ricoverate 16 persone, di cui 6 in terapia intensiva.

All’ospedale dell’Angelo di Mestre sono invece ricoverate 42 persone, di cui 12 in terapia intensiva.

Altri 39 pazienti sono ricoverati a Villa Salus a Mestre, all’ospedale di Mirano 7 persone, di cui 6 in terapia intensiva.

Nell’ospedale di Dolo vi sono 89 pazienti “covid”, di cui 10 ricoverati in terapia intensiva.

Altri 10 pazienti sono all’ospedale di Chioggia, di cui 1 caso in terapia intensiva. All’ospedale di San Donà c’è un solo paziente, mentre altri 40 sono ricoverati all’ospedale di Jesolo, di cui 4 in terapia intensiva.

All’ospedale di Chioggia un solo paziente ricoverato per coronavirus ma altri 10 si trovano alla Casa di cura Rizzola.