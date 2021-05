Controluce. Splendido effetto, se ben usato, che marchia i toni chiaroscuri.

Venezia, come sempre, si presta come splendida modella e lo scatto non può che essere affascinante.

Grazie a Iginio per la foto.

didascalia:

Controluce di Venezia

autore:

Iginio Gianeselli

