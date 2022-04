Consiglio comunale: approvato il rendiconto di gestione 2021 del Comune di Venezia

Il Consiglio comunale ha dato il via libera nella seduta del 28/04/2022, con 20 voti favorevoli e 12 contrari, alla delibera relativa al Rendiconto 2021.

Il documento, di natura tecnica, che prende in esame le risultanze al 31 dicembre 2020, fa registrare:

un avanzo di amministrazione libero di circa 91 milioni

​un fondo di cassa libero di circa 138 milioni

un risultato positivo di conto economico di circa 92 milioni

Nella relazione tecnica del provvedimento viene sottolineato che, analogamente all’anno 2020, per contrastare gli effetti socio-economici della crisi pandemica, sono state adottate significative misure per un valore di circa 11 milioni di euro.

Tra queste figurano i contributi alle imprese artigiane, i contributi per il pagamento del Canone unico patrimoniale (cosap-cimp), i contributi all’affitto per attività svolte in immobili comunali, i contributi TARI per le attività economiche, l’esenzione dai pagamenti per le associazioni sportive e per le piscine, l’esenzione dai pagamenti per le associazioni culturali, la riduzione del 75% del canone per gli stazi acquei delle attività economiche.