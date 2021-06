Con il tonno in scatola Altomar gusto ed eccellenza garantita

Una porzione da 50 gr di tonno in scatola unita a un giusto quantitativo di pasta (carboidrati), rappresenta la quantità ideale per un pranzo estivo. Ricco di proteine ad alto valore biologico (ossia comprendono tutti e 9 gli amminoacidi essenziali), acidi grassi insaturi e omega-3. Non solo, è ricco di iodio, ferro e potassio, ciò lo rende un valido compagno nei mesi estivi, grazie al suo apporto equilibrato di vitamine del gruppo B aiuta infatti l’affaticamento muscolare.

Il tonno è sano, ma è anche buono e soprattutto versatile in cucina, tanto da essersi meritato l’appellativo di “Maiale di mare” proprio per il fatto che gli scarti di produzione sono davvero bassissimi: insomma del tonno, come del maiale, non si butta via nulla.

Una fotografia scattata sulle abitudini di consumo degli italiani evidenzia che: per il 64% la caratteristica del tonno in scatola più amata dai giovani è proprio la facilità di consumo, la scatoletta apri e gusta ha conquistato il cuore di tutti. Il 51% lo sceglie per il gusto, il 32% per la sua estrema versatilità in cucina e nel 25% dei casi per il buon rapporto qualità-prezzo (Ricerca Istituto Ixè per l’Osservatorio Nutrizione e Benessere con ANDID, Associazione Nazionale Dietisti).

Il tonno Altomar fa della qualità il proprio pilastro fondamentale, ormai da anni è leader nel settore e sulle tavole degli italiani. Altomar è un marchio dell’azienda italiana Airone Seafood (sede a Reggio Emilia), un prodotto garantito dalle certificazioni di sostenibilità Dolphin Safe e Friends of the Sea, utilizza solo il pregiato Tonno Pinne Gialle e il pescato è lavorato a mano sul luogo di pesca.

La prossima volta che metterai nel tuo carrello della spesa un filetto in vetro o trancio intero in scatola Altomar saprai che cosa c’è dietro a quella scatola di tonno. Una scelta consapevole che fa la differenza. Se stai pensando a una cena in compagnia adesso che arriva l’estate, potresti provare un Fishburger di Trancio Altomar con valeriana e maionese: un piatto unico da gustare con gli amici, magari davanti ad una partita o un bel film.

Ecco dove puoi trovare i prodotti Altomar in Veneto: Mega, Emi, Emisfero, Guarnier, Cash And Carry, Hurra, A&O, Famila, Supermercati Martinelli, Spak Supermercati e Prix.