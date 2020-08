Comunali Venezia, Visman (M5S) raccoglie firme a Mestre

È iniziata la campagna sul territorio di Sara Visman, candidata sindaca di Venezia del Movimento 5 Stelle che mercoledì mattina era al mercato di Mestre, per raccogliere firme e parlare con i cittadini. Tante le persone che, nonostante il caldo, si sono fermate a scambiare qualche parola, un’opinione e le proprie idee sul futuro del territorio. «Ho visto una buona risposta da parte dei cittadini – dice Visman – Sono molti quelli che hanno voglia di cambiamento. Con le nostre idee e il nostro programma vogliamo dare un’impronta diversa a questa città: non più una gestione di tipo padronale, ma un’amministrazione aperta a tutte e tutti».

Il banchetto del Movimento, che ieri era al Lido, tornerà in centro a Mestre venerdì.

Giovedì invece Visman sarà a San Basilio (Venezia, nei pressi della Marittima) con la deputata Arianna Spessotto. Insieme incontreranno e ascolteranno i lavoratori del porto, in difficoltà a causa del Covid-19 e delle sue ripercussioni sulla crocieristica. «La realtà del porto, con i suoi lavoratori, è molto importante per Venezia e ha bisogno della giusta attenzione – spiega Visman – Il M5S non è contrario al passaggio delle navi da crociera, a patto che abbiano stazze compatibili con l’ingresso in laguna, un ecosistema delicatissimo che deve essere preservato. Anche per questo va ripensata la crocieristica dell’intero Alto Adriatico».