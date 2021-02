Cocaina in Corso del Popolo, il pusher ha solo 20 anni

Cocaina in Corso del Popolo, la polizia ferma uno spacciatore di solo 20 anni.

Ieri, giovedì 4 febbraio, la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato nella zona centrale di Mestre, per spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino di nazionalità albanese, Z.F. 20 anni.

Gli agenti del Commissariato di Mestre, impegnati nell’attività di contrasto allo spaccio, nell’ambito

di un appostamento nella centralissima zona di Corso del Popolo, hanno notato il soggetto cedere della droga ad un acquirente.

Il pusher ventenne è stato immediatamente bloccato dai poliziotti.

A seguito di perquisizione nella casa del giovane, gli agenti hanno rinvenuto 21 grammi

di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, tutto il necessario per il confezionamento delle stesse, nonché una ingente somma di danaro, probabile provento dell’attività illecita.

L’albanese è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del

rito direttissimo che si è tenuto questa mattina e che si è concluso con la condanna ad 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, pena sospesa.