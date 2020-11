Cinese positivo in giro per Noale, poi crolla in Sushi bar: portato via in ambulanza

Cinese positivo al tampone precedente in giro tranquillamente a spasso come se niente fosse, anche se gli era stata ben notificata la quarantena.

Oltre al disprezzo per la piena emergenza, in cui ognuno è chiamato al massimo senso civico ed al rispetto delle regole, si registrano addirittura atteggiamenti e comportamenti che vanno in senso opposto!

Bene hanno fatto i Carabinieri di Noale a censurare la condotta – sia pur isolata – di questo cittadino cinese domiciliato a Noale che, in barba al regime di quarantena imposto a seguito della positività al Covid-19, è uscito





tranquillamente di casa, recandosi ben oltre le fatidiche 18.00 al locale Sushi di via Gagliardi.

E’ proprio il titolare a chiamare il 112, dopo un litigio con l’uomo, facendo arrivare la pattuglia della Stazione di Noale in pochi minuti.

Ai Carabinieri intervenuti non sfugge certo la situazione di potenziale pericolo: l’attenzione è sempre altissima e spetta proprio alle Forze dell’Ordine fare in modo che siano rispettate anche le regole anti epidemia.

Si scopre così che l’uomo è “in quarantena”

poiché sottoposto a tampone nelle settimane passate con esito positivo.

Inutile chiedere spiegazioni di quel comportamento all’interessato poiché lo stato di alterazione fisica è tale che viene fatta intervenire subito l’ambulanza del 118.

Il personale sanitario, constatata la gravità del fatto, trasporta immediatamente l’uomo in ospedale, per i successivi accertamenti medici.

La violazione della quarantena porterà all’interessato una denuncia di carattere penale a suo carico.

I militari informano





che specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio in funzione Covid-19 verranno posti in essere per tutta la settimana, invitando ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto dei divieti e ad un senso civico maggiore, proprio con la finalità di non suscitare nuove e più stringenti norme di chiusura.