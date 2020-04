Chioggia, donna lancia dalla finestra le cose di casa

Chioggia teatro ieri mattina di un fuori programma decisamente anomalo, fortunatamente senza incidenti.

Una signora, apparentemente senza motivi, ha cominciato a lanciare dalla finestra tutto quanto le capitava a tiro all’interno del suo appartamento.

Per pura fortuna nessuno si trovava a transitare sotto in quei momenti restando colpito.

L’intervento della Polizia di Stato di Chioggia, avvenuto con grande circospezione dato il particolare momento, ha riportato alla calma la situazione facendo anche intervenire un supporto sanitario.

Resta senza spiegazione la motivazione della crisi che qualcuno ha associato alla permanenza forzata all’interno delle case che può mettere, in qualche caso, a dura prova l’equilibrio psicologico in una situazione magari dalle premesse già non ottimali.

La signora, però, era già venuta agli onori delle cronache poco tempo fa quando, sempre a Chioggia, i gestori di un bar-ristorante avevano dovuto metterla alla porta “di forza” a causa, secondo quanto risultava, del suo comportamento all’interno del locale.