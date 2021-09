Cede strada: chiuso un tratto di via Bembo

Cedimento in strada, chiuso un tratto di Via Bembo fino all’incrocio con Via Cappuccina.

A causa di un cedimento che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre, è stato chiuso a Mestre un tratto di strada di Via Pietro Bembo.

L’interruzione parte in corrispondenza del numero civico 11 e prosegue fino all’incrocio con Via Cappuccina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno transennato il tratto di strada interessato.

Il traffico viene ora deviato verso le vie circostanti.

Secondo una prima stima di Veritas, l’intervento di ripristino dovrebbe durare fino a venerdì mattina.