Carnevale di Venezia 2020: musiche e balli. Dj e Dance all’Arsenale: tutte le date

Carnevale Venezia: come in ogni festa che si rispetti, arriva il momento per ballare. Ed è l’Arsenale ad essere nominato ‘polo notturno’ del divertimento.

Serate dance tra reggaeton, house e clubbing animeranno il Carnevale veneziano 2020, nella location delle Tese all’Arsenale.

Si tratta dell'”Arsenale Carnival Experience”, in programma dalle ore 22.00 alle 2.00 nel “polo notturno” del divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela, dedicato al pubblico più giovane del Carnevale di Venezia.

Si parte sabato 15 febbraio con il Grand Opening “Spriss & Love!”, serata hippie a tema anni 60/70, con spritz e gadget omaggio e ritmi funky selezionati dai dj di Radio Stereocittà, Giuseppe Rosi e Luca Speed, e techno con Gabri, Gemini 529 e Mola.

Il 21 febbraio sarà dedicato agli studenti universitari di Venezia dal titolo “Love Clinic”.

Sabato 22 febbraio “Love Parade”, protagonista l’amore e la dj Carlita, di origine turco-francese della crew Mayan Warrior, affiancata da Johnny di Radio Stereocittà e l’animazione del performer Nicola Simionato.

Domenica 23 febbraio, serata con il format “Besame”, con performer e artisti e colonna sonora con hits di reggaeton, hip hop e latin music.

Lunedi 24 febbraio, #SaveTheDate, serata universitaria con le musiche selezionate dai dj Igor’s e Lady Brian, Dacj e Giuseppe Rosi e show della Tunga Crew.

Gran finale Martedì Grasso, 25 febbraio, con il party di chiusura “La Isla del Amor” con i dj Mistericky, Nicola Fasano, Marco Cavax, BigTommy e Thorn.