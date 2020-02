Teatro Goldoni, Venezia 21 >25 febbraio 2020. Carnevale al Teatro Goldoni di Venezia: una commedia goldoniana, danzatori internazionali e burattini animano il carnevale del teatro più antico della città.

Una commedia goldoniana, spettacoli di burattini e un evento di danza internazionale, anche quest’anno per il tradizionale carnevale veneziano il Teatro Goldoni presenta un cartellone di eventi pensato per divertire e coinvolgere il pubblico di tutte le età, cittadini e visitatori, amanti del teatro e spettatori di passaggio.

La casa nova, una delle più riuscite commedie di Carlo Goldoni

Dopo il successo dello scorso anno gli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto dal 21 al 23 febbraio tornano a calcare la scena del più antico teatro veneziano ad oggi ancora in attività con lo spettacolo La casa novadi Carlo Goldoni, una produzione dello Stabile del Veneto.

Affiancati dall’esperienza di quattro interpreti di lungo corso quali Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Valerio Mazzucato e Lucia Schierano, gli attori della Compagnia Giovani dello Stabile del Veneto – parte del progetto TeSeO, Teatro Scuola e Occupazione, nato dall’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta per la realizzazione di un ciclo completo di formazione professionale per attori – Simone Babetto, Andrea Bellacicco, Maria Celeste Carobene, Eleonora Panizzo, Cristiano Parolin, Federica Chiara Serpe e Leonardo Tosini danno vita sul palcoscenico a una delle commedie più riuscite dell’ultima fertile stagione goldoniana.

Attorno alle dinamiche di un banale trasloco La casa nova dà vita a una macchina drammaturgica perfetta, che mette in luce l’orgoglio fatuo di una classe borghese smaniosa di ostentare finte ricchezze in preda a un’ossessiva febbre di possesso e ormai dominata da un’effimera follia.

Winners Gala, l’evento internazionale della danza



A chiudere gli appuntamenti di carnevale uno spettacolo di danza, Winners Gala, un evento internazionale che lunedì 24 febbraio riunirà sul palcoscenico del Teatro Goldoni per una serata indimenticabile i grandi vincitori della Russian Ballet Competition.

Tenutasi per la prima volta nel 1965, la Russian National Ballet Competition coinvolse negli anni grandi maestri della danza tra cui Igor Moiseyev, Yury Grigorovich, Pyotr Gusev e Sofia Golovkina.

Passa al Goldoni, spettacoli di burattini per bambini e famiglie

Da non perdere gli appuntamenti di Passa al Goldoni, la tradizionale rassegna di spettacoli di burattini dedicata ai più piccoli, che tra venerdì 21 e martedì 25 febbraio vedrà alternarsi due titoli tratti dal repertorio della Compagnia Paolo Papparotto, impresario della Burattinesca Compagnia dei Bisognosi: immancabile protagonista l’affamato e divertente Arlecchino che in Arlecchino e il principe dei Mamelucchi, improvvisato marinaio insieme al compare Brighella, si lancerà in una rocambolesca avventura per salvare la bella Colombina.

In Arlecchino e la casa stregata, invece, Arlecchino e Brighella che dovranno inventarsi modi più o meno efficaci per affrontare la paura.