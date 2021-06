Carlo e Giorgio 25 : a Lido, S.M. di Sala e Mogliano

Carlo e Giorgio sono liberi. Anche loro finalmente evasi da una realtà che li imprigionava, sono finalmente fuori da una situazione che teneva tutti ingessati. Si può dunque immaginare il loro entusiasmo e la loro voglia di tornare “live”.

Rieccoli sul palco dunque, e si chiamerà semplicemente “Carlo & Giorgio 25” il nuovo spettacolo del duo comico veneziano.

Perché? Perché si tratta di un’occasione speciale: uno spettacolo per festeggiare insieme al pubblico più affezionato le “nozze d’argento” del sodalizio.

L’esatta ricorrenza in realtà ricorreva lo scorso anno ma a causa della pandemia è stato necessario posticipare. E da oggi, 8 giugno, iniziano le prevendite per le varie date.

Carlo e Giorgio inizieranno da Santa Maria di Sala, il 19 giugno, alle ore 21.30 a Villa Farsetti per AIL Venezia. (In caso di maltempo la serata di solidarietà verrà riproposta il giorno successivo. Per la prevendita online: ailvenezia.it)

I due comici saranno poi al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, nella Sala Grande, l’1-2-3 luglio alle 21.00.

Le prevendite per questo spettacolo sono aperte sul sito vivaticket.it, presso l’Agenzia Nuova Fantasy Tour al Lido, nei punti vendita Venezia Unica di Piazzale Roma, Stazione Santa Lucia, Piazza San Marco, Lido e in quelli del Circuito Vivaticket.

(Dopo l’acquisto del biglietto occorre prenotare il posto scrivendo a prenota@carloegiorgio.it ).

Carlo e Giorgio approderanno poi a Mogliano Veneto dal 9 al 18 luglio, nella Piazzetta del Teatro alle 21.30. Prevendite anche in questo caso su vivaticket.it, nei punti vendita Circuito Vivaticket, oltre a quelli di Venezia Unica in Piazzale Cialdini a Mestre e Piazzale Roma.

A Mogliano i biglietti si possono acquistare al Caffè al Teatro e presso la Cartolibreria Antonella, mentre a Zero Branco nella rivendita Cartoclip.

(In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato nella prima data disponibile).

Dal momento che devono essere attuate tutte le misure di sicurezza e prevenzione anti-Covid, nella consapevolezza che questo potrà portare qualche disagio, Carlo & Giorgio chiedono al loro pubblico di armarsi di un po’ di pazienza: «sarà comunque bellissimo ritrovarsi insieme a tutti quelli che ci hanno seguito in questi anni con grande affetto. A loro con infinita gratitudine, dedichiamo questa festa».