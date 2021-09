Carabiniere suicida a Chioggia

Un carabiniere ha commesso il gesto estremo a Chioggia.

Il dramma verso le sei del mattino, a inizio turno.

Il tragico gesto è avvenuto vicino alla sua auto di servizio, fuori da sguardi indiscreti.

Poi il colpo, con la pistola di ordinanza, alla testa.

Del drammatico momento non ci sono testimoni.

Non sono stati trovati biglietti e non si conoscono i motivi del gesto.

Mentre i colleghi si interrogavano sconvolti confermando che nessuno sospettava un possibile stato di crisi, l’ambulanza ha portato il giovane al pronto soccorso dove, però, arrivava già deceduto.

Il carabiniere, 29enne, era arrivato da poco a Chioggia venendo assegnato al nucleo radiomobile.

Il fatto sarà ricostruito da un’indagine interna, ma dai primi indizi non emergerebbe nulla che possa spiegare il drammatico gesto.