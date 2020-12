Cancellato punto stampa odierno sul Covid di Luca Zaia. Ultima ora

Cancellato il punto stampa odierno sul Covid di Luca Zaia. L’appuntamento in diretta tv con il governatore del Veneto a cui i cittadini veneti sono ormai abituati per avere gli aggiornamenti ufficiali sull’andamento della pandemia oggi non avrà luogo.

L’incontro è stato cancellato a causa del peggioramento delle condizioni meteo.

La comunicazione prosegue poi con un avvertimento per chi si deve recare ad eseguire il tampone:

“Chi avesse difficoltà nel raggiungere il punto di primo soccorso di piazzale Roma, a Venezia, per il tampone settimanale, può senza problemi recuperare domani, con le identiche modalità e negli stessi orari (dalle ore 9,30)”.

