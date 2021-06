Campanile di San Marco ‘Paron de Casa’: progetto rivolto ai bambini per i 1600 anni di Venezia

“El Paron de Casa”, il campanile di San Marco nella sua denominazione in dialetto veneziano, diventa protagonista dell’omonimo progetto culturale rivolto a 250 bambini di quarta primaria delle scuole del territorio, presentato proprio nella terrazza del Campanile in Piazza San Marco.

Ideata dall’associazione Lido Oro Benon e sviluppata con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il biennio 2021-2022, questa iniziativa è nata in seguito al ritrovamento nella spiaggia di San Nicolò del Lido dei primi mattoni del Campanile di San Marco crollato il 14 luglio 1902, ed è stata prodotta con il patrocinio della Procuratoria di San Marco, Ordine Ingegneri Venezia, Confindustria Venezia e riconoscimento di Veneto Sostenibile.

L’inaugurazione è avvenuta nella data simbolica del 30 giugno, giorno dell’elezione, 280 anni fa (1741), di Pietro Grimani a Doge della Serenissima, nonché della pubblicazione, nel 1913, del reportage della ricostruzione del Campanile di San Marco sul giornale nazionale del Genio Civile da parte dell’ingegnere Daniele Donghi.

“El Paron de Casa Casa” rientra tra le iniziative ufficiali di Venezia 1600 (421-2021) e celebra i 110 anni dall’inaugurazione del nuovo Campanile riedificato nel 1912 con attività culturali ed educative rivolte alle scuole della città e finalizzate alla promozione della sostenibilità.

Agenda 2030 e Veneto Sostenibile, infatti, guidano il progetto con gli obiettivi n. 4 istruzione di qualità, n. 5 parità di genere, n. 11 città e comunità sostenibili, n. 12 consumo e produzione responsabili e n. 13 lotta contro il cambiamento climatico. Il progetto educativo renderà partecipi, nel biennio 2021-22, i bambini di 9 scuole di Venezia centro storico, isole e terraferma con un ventaglio di attività̀ ed eventi culturali di carattere scientifico educativo, storico archeologico e ingegneristico, letterario e artistico, ambientale e gastronomico.

«Siamo molto felici di presentare questo progetto – dichiara Vittorio Baroni, Presidente dell’Associazione Lido Oro Benon -, c’è stata una partecipazione motivata e si è compreso lo scopo culturale ed educativo di questa iniziativa che finirà nell’ottobre 2022 e che permetterà ai bambini del territorio, ma anche agli stessi insegnanti e ideatori del progetto, di ritrovare il senso di Venezia, dei suoi 1600 anni di storia e della laboriosità e genialità dei veneziani. L’intento di “El Paron de Casa” è quello di portare i cittadini di Venezia, delle isole e della terraferma a vivere e riscoprire le radici della storia di Venezia, dei suoi 1600 anni e oltre».

Mascotte dell’evento è “Gigeta”, la bambina, disegnata dalla matita dei disegnatori veneziani Valerio Held e Maurizio Amendola, che, nel 1902, a 3 miglia davanti a San Nicolò del Lido, gettò in mare il primo mattone degli oltre 1.200.000 che facevamo parte dell’enorme cumulo di macerie del vecchio campanile crollato in una cerimonia che, all’epoca, funse da vero e proprio “funerale” per la morte del campanile, simbolo della città di Venezia e della sua complessa storia nonché faro per le navi commerciali che arrivavano in città.

«L’augurio per i 250 bambini che parteciperanno ai laboratori – continua Vittorio Baroni – è che imparino a diventare piccoli archeologi, piccoli ingegneri, piccoli artigiani, piccoli letterati e che vivano un’esperienza unica e, pedagogicamente parlando, multidisciplinare. Tutti i laboratori e le attività cultuali, ludiche ed educative del progetto El Paron de Casa faranno crescere in loro delle competenze concrete e utili per un futuro da veri e propri protagonisti della città».

Programma 2021/2022

PUBLIC ARCHAEOLOGY IN SPIAGGIA nei pomeriggi di giovedì 8 e 15 luglio 2021 al Lido presso La Pagoda Des Bains. È in programma un inedito laboratorio tecnico scientifico che consentirà l’analisi dei reperti grazie all’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Studi Umanistici. Valutazione dei reperti ceramici e mattoni trovati dai cittadini al Lido di Venezia. Spazi laboratorio della durata di 15 minuti dalle 16:30 alle 19:00. Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria orario sul sito del progetto elparondecasa.net fino all’esaurimento dei posti disponibili.

PUBLIC HISTORY SOTTO L’OMBRELLONE dalle 18:00 alle 19:30 di giovedì 22 luglio 2021 al Lido presso La Pagoda Des Bains. Si terrà un innovativo salotto culturale scientifico sulla storia e archeologia di Venezia coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Studi Umanistici. Assieme a insegnanti, studiosi e studenti, autori e giornalisti verrà fatto il punto della situazione sulle origini antiche del territorio veneziano. Accredito gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito del progetto elparondecasa.net fino all’esaurimento dei posti disponibili.

CENA STORICA L’IMPERO E LA SERENISSIMA alle ore 20:00 di giovedì 22 luglio 2021 al Lido presso La Pagoda Des Bains. Cena spettacolo rievocativa dei gusti antichi. Pasta veneta girata in forma di cacio romano DOP e pepe, mix di pesce e prelibate cozze interpretate da Mitilla su un letto di radicchio di Chioggia IGP. La prima descrizione delle cozze veneziane di Altino risale a 2.000 anni fa. Plinio il Vecchio le chiamava “pectines nigerrimi”. Prezzo 30€ con prenotazione obbligatoria sul sito del progetto elparondecasa.net fino all’esaurimento dei posti disponibili.

LIBRO ILLUSTRATO EL PARON DE CASA in fase di elaborazione, presentazione a marzo 2022. Storia illustrata del Campanile di San Marco con narrazione di Vittorio Baroni e disegni creati da Valerio Held e Maurizio Amendola. È in corso la selezione della Casa Editrice partner.

sponsor

GIOCO DIDATTICO PER LE SCUOLE “SUPER CAMPANON” in fase di elaborazione, presentazione a marzo 2022. Con il Campanile di San Marco si impara giocando la storia di Venezia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2030. Ideazione di Vittorio Baroni, disegni di Valerio Held e Maurizio Amendola.

SEMINARIO FORMATIVO INSEGNANTI in agenda per novembre 2021. Pedagogia multidisciplinare Archeologia, Ingegneria, Arte e Sostenibilità di Agenda 2030 con il Campanile di San Marco presso i laboratori di Epigrafia a Ca’ Foscari. Attività formativa propedeutica riservata agli insegnanti delle scuole partecipanti al programma educativo.

IL CAMPANILE DI SAN MARCO NELLE SCUOLE attività in programma da dicembre 2021. Sviluppo della parte educativa del progetto insieme a 9 scuole della Città di Venezia (Venezia Centro storico, Lido, Pellestrina, Murano e S. Erasmo, Burano, Mestre, Marghera, Chirignago e Favaro). Selezione classi di 4^ Primaria a partire da ottobre 2021.

DOLCETTO EL PARON DE CASA presentazione a gennaio 2022. Per la speciale ricorrenza dei 110 anni del Campanile di San Marco riedificato verrà prodotto un dolce tipico con ingredienti 100% Bio. Sono già iniziati gli studi. Le sperimentazioni sono condotte da Milady pasticceria, partner del progetto.

CONCORSO MOSAICI SCUOLE EL PARON DE CASA inizio progettazione da febbraio 2022. Ogni scuola partecipante progetta e costruisce un mosaico verticale di dimensioni 50 x 70 cm utilizzando pezzetti del Campanile di San Marco trovati in spiaggia assieme a conchiglie e legnetti bianchi. Cornice e telaio saranno caratterizzati da inserimenti di oro e tessuti pregiati in collaborazione con gli Istituti Vicenza Formazione. Ciascuna scuola personalizzerà il mosaico con un simbolo del proprio territorio. Vi è l’ipotesi di inserire mini elementi per produrre energia rinnovabile da utilizzare nell’opera. Il concorso prevede una giuria composta 50% tecnica e 50% social mediante l’espressione di like e love su facebook.com/elparondecasa.

MEDAGLIA D’ARGENTO 110 ANNI CAMPANILE RIEDIFICATO presentazione nel mese di aprile 2022. Realizzazione medaglia commemorativa di nuovo conio (diametro 6 cm e peso di circa 30 grammi). Produzione in collaborazione con la scuola orafa degli Istituti Vicenza Formazione assieme a Meneghetti l’orafo di Venezia. Disegno originale di Valerio Held e Maurizio Amendola.

CONCORSO PICCOLI INGEGNERI COSTRUISCONO IL CAMPANILE inizio progettazione entro aprile 2022. Ogni scuola partecipante progetta e realizza a moduli componibili un Campanile di San Marco alto 2 metri incluso l’angelo. I materiali di costruzione dovranno essere 100% riciclati, ad esempio le scatole di scarpe e gli scatoloni per fare i mattoni. Ciascuna scuola personalizzerà El Paron de Casa con un simbolo del proprio territorio. Vi è l’ipotesi di inserire mini elementi per produrre energia rinnovabile finalizzata a illuminare parti dell’opera. Il concorso prevede una giuria composta 50% tecnica e 50% social mediante l’espressione di like e love su facebook.com/elparondecasa.

PREMIO CAMPANILE DI SAN MARCO in programma per aprile 2022. Concorso dolciario a tema per le scuole partecipanti (riservato alle famiglie). Obiettivo: realizzare un dolce rappresentativo del Campanile di San Marco utilizzando ingredienti e materie prime 100% Bio. Per ogni scuola è prevista l’adesione di una pasticceria partner del proprio territorio. Selezioni e premiazioni in diretta social dalla Sala delle Stagioni del Caffè Florian. Giuria presieduta da Cristiano Strozzi, Chef Pâtissier del Florian. Premi con leoni d’argento di Meneghetti l’orafo di Venezia e medaglia d’argento di nuovo conio.

SCUOLE ALLA CACCIA DEL TESORO DEL CAMPANILE inizi di maggio 2022. Piccoli archeologi e artigiani crescono, evento in spiaggia al Pachuka beach club del Lido di Venezia per la ricerca reperti Campanile di San Marco, conchiglie e legnetti, ovvero eco materiali finalizzati alla creazione dei mosaici. La logistica dei 250 partecipanti, da Santa Maria Elisabetta a San Nicolò, sarà effettuata con bus AVM 100% elettrici. È previsto un pranzo a base di pizza con ingredienti Bio.

EVENTO FESTA FINALE A SAN MARCO previsto per fine maggio 2022. Festa conclusiva scuole, autorità, partner, supporter e sponsor nell’area sud est di Piazza San Marco, tra il Caffè Florian e l’Ala Napoleonica. Giochi, animazioni e salite al Campanile. Presentazione pubblica e avvio della gara like e love per i concorsi delle eco opere (mosaici e campanili) piccoli ingegneri e archeologi artigiani.

EBOOK PROGETTO EL PARON DE CASA presentazione prevista per ottobre 2022. Conferenza di presentazione del libro digitale con schede interattive e link agli articoli sul sito e ai videoclip che saranno pubblicati su YouTube. L’ebook raccoglie tutta l’esperienza del progetto, scuole partecipanti, partner, sponsor e supporter. Nell’occasione, saraà consegnato il diploma a tutti i bambini, dirigenti e insegnanti delle scuole partecipanti, nonché i premi alle classi vincitrici dei concorsi eco opere mosaici e campanili.

Edison è il partner per la sostenibilità che si unisce agli sponsor e supporter: Meneghetti l’orafo di Venezia, Istituti Vicenza formazione, Caffè Florian Venezia 1720, Mitilla la cozza di Pellestrina, Pasticceria Milady, Pachuka Beach Club, La Pagoda, AVM SpA, Cooperativa Guide Turistiche di Venezia, Club della Gondola e delle attività remiere, Venezia360.