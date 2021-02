Cambia il protocollo nelle scuole in caso di contagio Covid

Cambia il sistema di monitoraggio per le infezioni da Sars-CoV-2 nel contesto scolastico. Lo ha comunicato la dottoressa Francesca Russo del dipartimento Prevenzione della Regione Veneto, e sarà da lunedì 8 febbraio. Se in una classe un alunno è positivo, gli altri rimangono a casa in attesa di un tampone, 72 ore. Se il test dà esito negativo, i ragazzi tornano in classe e, dieci giorni dopo, fanno un nuovo tampone. C’è invece l’isolamento se viene trovato un secondo studente positivo, quindi si è in presenza di un focolaio. Queste nuove linee guida riguardano tutte le scuole, elementari, medie e superiori.

GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI

Le linee guida regionali sono state aggiornate e adattate al variare dello scenario epidemiologico e delle evidenze scientifiche disponibili. Innanzitutto viene definito chi sono i contatti scolastici quando si verifica un caso positivo a scuola e precisato quando effettuare i test di screening e quando attivare la quarantena o la sorveglianza scolastica con mantenimento della frequenza. Occorre uniformare il più possibile la gestione dei contatti di caso di Covid-19 in tutte le scuole del territorio della Regione.

LE “SCUOLE SENTINELLA”

C’è il monitoraggio della situazione epidemiologica e la circolazione del virus nell’ambito scolastico attraverso una sorveglianza attiva che consenta di adeguare le misure di Sanità pubblica al variare dello scenario epidemiologico. Questo vale anche per gli alunni e gli insegnanti di tutte le classi di 15 scuole secondarie di secondo grado (selezione per estrazione di un campione rappresentativo della popolazione studentesca regionale).

Il programma di sorveglianza durerà fino al termine dell’anno scolastico (giugno 2021). La partecipazione al tampone oro-faringeo o nasale sarà volontaria, previa sottoscrizione del consenso informato.

AUTO-SOMMINISTRAZIONE VIGILATA DEI TEST

Alunni e insegnanti di 7 classi di terza media selezionate per estrazione (una classe rappresentativa per provincia) partecipano all’auto-somministrazione vigilata del test ogni 15 giorni, previa specifica formazione del personale scolastico e conseguente supporto per l’interpretazione del risultato. La partecipazione sarà volontaria, così come la valutazione della trasmissibilità e la circolazione del virus legata ai contesti di socializzazione (es. circoli culturali e sportivi, musei, piazze, bar), al fine di individuare le prossime azioni di Sanità pubblica e strategie di contenimento.