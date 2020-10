“Cà Foscari, follie privacy: informazioni sulle lauree dei figli vietate, però chiedono documenti sul mantenimento”. Lettere

(Riceviamo e pubblichiamo).

"FOLLIE" DELLA PRIVACY A CÀ FOSCARI: GENITORI NON POSSONO SAPERE SE I FIGLI RICEVERANNO LA LAUREA AL MATTINO O AL POMERIGGIO, SEPPUR IL NOME SIA GIÀ PUBBLICO. IN COMPENSO CHIEDONO I DOCUMENTI SUL MANTENIMENTO! (E QUI LA "PRIVACY" SPARISCE).





Il problema del mondo ormai sembra essere solo la riservatezza (denominata, anche da Università famose per i corsi di Lettere, solo in inglese: “privacy”) che arriva alla beffa!

Attenzione quindi: i genitori hanno solo il dovere di mantenere figli, magari anche irrispettosi (specie se, in sede di separazione, affidati all’altro coniuge, talvolta inconcepibilmente, a seconda si abbiano o meno migliaia di euro per l’avvocato migliore), ma non il diritto di sapere a che ora ci sarà la consegna della laurea in piazza: in quel caso si “viola la riservatezza”. E poco importa se qualche figlio non si fa viva per mesi e magari “dimentichi” pure di comunicare, a chi gliele ha pagate, il rimborso delle tasse universitarie.

Cose simili possono purtroppo succedere a tutti. Infatti io il 24 e 25 settembre ho tentato inutilmente con ogni mezzo (telefono, SMS, e-mail all’Università e al Ministro) di avere almeno l’elenco (già pubblico, su internet ecc. con tanto di nome e cognome) dei premiati distinti per mattino e pomeriggio per potermi liberare e vedere, almeno da lontano causa Covid 19, la cerimonia in Piazza San Marco.





Ma anche per l’università, prima dei genitori che hanno creato mantenuto e dato pure il proprio cognome … senza “informative” o “liberatorie” , viene la “PRIVACY”!

Mi chiedo se non si stia delirando: sarebbe questa la democrazia dell’Europa dei diritti che porta a “condannare” altri paesi per le loro tradizioni “non democratiche”? Io non mi farei ridere dietro.

In certi Paesi che ci permettiamo di contestare, evidentemente BEN PIU’ RISPETTOSI DEI RUOLI GENITORIALI, non sta né in cielo né in terra che un figlio non rispetti i genitori che l’hanno mantenuto fino alla laurea e permettendogli di studiare, prendendosi il lusso di non invitarli alla cerimonia di laurea.

Ma talvolta i diritti diventano presto privilegi ed abusi, e quindi, come c’erano persone che cercavano di sposarsi un miliardario per poi divorziare col primo pretesto e “mantenere l’alto tenore di vita di prima” , ora ci sono figli che si fanno mantenere, magari pure fino a 36 anni, perché “non trovano il lavoro secondo le loro aspirazioni…”





Un’indecenza! Ma per fortuna (udite, udite!) “la festa è finita” e, dopo la “caduta” del concetto di “tenore di vita” nei divorzi, grazie a recente sentenza, che fa giurisprudenza, ora è sparito anche il “concetto” del lavoro “secondo aspirazioni”: finiti gli studi, si prende “il primo che si trova”! IL PRIMO, giustamente, come fanno tanti “meno privilegiati” che non hanno alle spalle i genitori! Questa è l’uguaglianza.

Purtroppo io, dopo essermi visto chiedere da Cà Foscari persino di documentare (e qui la Privacy” sparisce, ma subentra l’umiliazione!) se avevo mantenuto davvero la neo laureata, ma non avermi in pratica permesso di assistere alla cerimonia di Laurea non fornendomi (non certo i suoi dati personali che ben conosco) un mero elenco distinto per orario dei premiati, avvierò le azioni conseguenti.

Questa non è riservatezza, secondo me è vergognosa follia.

Eppure (lo dico provocatoriamente per ”par condicio”) nell’elenco c’era il MIO cognome, pubblicato senza la mia autorizzazione: dovremmo allora denunciare Cà Foscari e chiedere ai figli di trovarsi un altro cognome non appena maggiorenni per motivi di “Privacy”?

Ma a che punto siamo arrivati? Sarebbero questi “i diritti e la democrazia” che l’occidente pretende di esportare (o imporre con sanzioni o guerre come fa l’America) ai Paesi del mondo?

Chi siamo noi, dopo quanto visto, per definirci il “modello”, i “giusti” dell’occidente”?

Mi sa che abbiamo invece anche noi ancora molto, molto da imparare da altri Paesi, e da riflettere…

Di certo, per quanto mi riguarda, questa cosa non passerà “liscia”..

Mozzatto Gardazzo

(foto di archivio: lauree in Piazza San Marco precedente a febbraio 2020)