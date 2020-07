Banca Prealpi SanBiagio bandisce 67mila euro in Borse di studio

Premiare il merito, la responsabilità e la dedizione allo studio nella scuola e nell’università: è con questo spirito che Banca Prealpi SanBiagio, storico Istituto di credito con sede a Tarzo nel cuore delle Prealpi trevigiane, ha indetto un bando per l’assegnazione di borse di studio alle ragazze e ai ragazzi del territorio.

Sono 135 gli assegni messi in palio quest’anno, per un valore complessivo di 66.750 euro: numeri che testimoniano l’impegno crescente dell’Istituto nei confronti dell’istruzione e del sostegno allo studio (nel 2019 erano state erogate 96 borse per un totale di 45.750 euro), in una fase storica che ha visto il sistema scolastico pesantemente colpito dalla recente emergenza sanitaria e in cui uno studente su dieci in Italia ha interrotto la regolare attività formativa, da marzo in poi.

Il premio economico, che andrà a coprire parte delle spese sostenute per l’acquisto di materiali di studio o per le spese d’iscrizione ai rispettivi istituti, ha un valore che varia a seconda del grado di istruzione, del percorso scolastico, e della votazione finale: 800 euro per coloro che hanno conseguito i migliori risultati in occasione della laurea specialistica, 500 euro per la laurea triennale, 400 euro per i ragazzi che hanno superato in maniera brillante l’esame di maturità e – per la prima volta quest’anno – 150 euro per i giovanissimi che hanno ottenuto i voti migliori all’esame di terza media.

A partecipare a quest’iniziativa potranno essere i soci studenti e i figli di soci, tramite presentazione dell’apposita domanda e degli allegati richiesti. Tutta la documentazione dovrà essere quindi consegnata presso la propria filiale di competenza entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Le borse di studio verranno quindi assegnate entro il mese di dicembre 2020.

«Investire nell’istruzione dei giovani del nostro territorio è importante ora più che mai – ha detto Carlo Antiga, Presidente di Banca Prealpi SanBiagio – Nel mondo di oggi per sopravvivere occorre eccellere: la fase complessa che stiamo attraversando ha fatto emergere una volta di più come l’educazione, la preparazione e la competenza siano elementi essenziali per superare le crisi e saper guardare alla realtà in modo originale e innovativo. In questo senso, gli anni di studio a scuola e in università devono costituire le solide basi su cui costruire un percorso di crescita personale e professionale capace di garantire un valore aggiunto a sé stessi e alla propria comunità. Premiare i giovani che si sono distinti per costanza, passione e risultati significa per noi scommettere sul futuro del nostro territorio».