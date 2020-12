Baby Gang a Marghera che pensano bene di impaurire tutti inscenando una sparatoria per strada con pistole finte.

A far finire l’esibizione ci hanno pensato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre, intervenuti nella serata di domenica in pieno centro a Marghera, nella zona tra il parco Emmer e via Beccaria, dove i residenti avevano distintamente percepito dei forti colpi, del tutto simili a esplosione da arma da fuoco.

L’intervento immediato dell’equipaggio del N.O.R.M. ha permesso di stroncare l’attività di una coppia di ragazzi appena maggiorenni che, in preda al solito delirio di spregio per il rispetto delle regole e delle leggi dello Stato, hanno pensato di divertirsi a sparare per strada con due pistole “a salve”, le cosiddette scacciacani.

I Carabinieri hanno poi scoperto che

C.M. classe 1998 e I.S. classe 2001 sono indicati dalla banca dati con numerosi precedenti di polizia e penali che riguardano risse, lesioni personali, percosse, piccoli furti e spaccio, reati che li indicano chiaramente come componenti della cosiddetta “baby gang” che imperversava in centro città ed in terraferma sin dal 2019.

I militari accertano che i due sono in possesso di una pistola caricata a salve a testa, di cui una addirittura priva del tipico “tappo rosso” e di ben 150 colpi pronti ad esplodere con il tipico rumore del colpo d’arma.

I due pensavano





di scatenare un far-west cittadino, suscitando l’allarme giustificato dei residenti.

Per i due scatta quindi una denuncia per “procurato allarme” ed “accensioni ed esplosioni pericolose”, mentre pistole e colpi sono sottoposti a sequestro.

Sono tuttora in corso approfondimenti sulla vicenda, al fine di verificare se siano stati compiuti analoghi atti ovvero le armi siano state usate per commettere crimini più strutturati o gravi.

(foto : pistole e munizioni sequestrate a Marghera / credits: carabinieri mestre .it / articolo: Baby Gang spara per strada a Marghera con pistole a salve / cat.: baby gang, marghera, carabinieri mestre / 10/12/2020)