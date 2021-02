Autotreno carico di detersivi si rovescia su un fianco. Intervento dell’Arpav

Un autotreno carico di detersivi diretto alla Reckitt Benckiser di Mira si è rovesciato su un fianco in via Malpaga, a Borbiago, verso le 12.45 di oggi, venerdì 5 febbraio. Il conducente avrebbe seguito il navigatore sbagliando direzione, trovandosi all’interno di una strada stretta. Nessuna conseguenza per lui, mentre si è verificato uno sversamento delle sostanze nel fossato. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori dell’Arpav per i controlli ambientali.

I pompieri hanno adoperato delle panne per evitare quanto più possibile la perdita delle sostanze chimiche nelle acque del fossato, che è di dimensioni modeste. La ditta è intervenuta in supporto all’autotreno con mezzi propri per cercare di recuperare quanto fuoriuscito a causa del peso che ha sfondato le pareti del grosso veicolo.