Atvo fa i tamponi agli autobus

Le possibilità di contagio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico sono un tema dibattuto e caldo nel contesto della lotta al Covid.

Una settimana fa l’iniziativa del comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha visto una campagna di controlli a livello nazionale per verificare la corretta applicazione delle misure anti-covid sui mezzi di trasporto pubblico.

Atvo, Azienda dei Trasporti del Veneto Orientale, operante nella città metropolitana di Venezia con sede a San Donà, ha provveduto ai primi test a bordo dei suoi autobus.

Tamponi sono stati eseguiti a bordo dei mezzi da parte

di una ditta specializzata di Este, per verificare l’eventuale presenza di tracce di Covid-19.

Ovviamente le parti ritenute più pericolose sono quelle in cui si appoggiano le mani, ad esempio le sbarre per il sostegno durante il viaggio.

I risultati saranno pronti entro 3-4 giorni, nel frattempo Atvo terrà fermi i bus sottoposti a tampone.

