Ater Venezia precisa: false notizie su un blog di Chioggia. Azioni legali

su un blog è stata riportata una notizia relativa ad un problema di fognatura in alcune case di Ca’ Bianca a Chioggia e al dispendio di risorse economiche per sistemare tali fognature. Le case in questione non sono di proprietà dell’Ater, come invece viene erroneamente riportato. (Un episodio simile era accaduto nei mesi scorsi, con il medesimo errore, e la notizia apparsa su blog era stata poi pubblicata da un quotidiano locale).

L’errore è stato segnalato da Ater all’autore del post, chiedendo gentile rettifica sul blog. La risposta è stata negativa e dispregiativa nei confronti dell’Azienda Territoriale di edilizia residenziale veneziana.

L’Ater ha già avviato le iniziative legali volte a tutelare l’immagine dell’Azienda, si invitano le redazioni a diffidare dell’attendibilità di questo tipo di informazioni.