Arsenale Carnival Esperience, le notti dance del Carnevale: si balla all’Arsenale di Venezia

Arsenale di Venezia: sabato 15 febbraio “Spriss & Love” apre le danze, serate per tutti i gusti dal 21 al 25 febbraio, dalle ore 22.00 alle 2.00.

Incandescenti ritmi dance tra reggaeton, house e clubbing accenderanno le notti del Carnevale veneziano 2020.

Da venerdì 21 febbraio 2020, nella splendida location delle Tese all’Arsenale, si svolgeranno le serate dell’Arsenale Carnival Experience dalle ore 22.00 alle 2.00: sarà questo il polo notturno del divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela.

Un ricco programma di serate per tutti i gusti fino a Martedì Grasso, 25 febbraio, dedicato al pubblico più giovane del Carnevale di Venezia con Stereocittà come media partner di tutti gli eventi.

Si parte sabato 15 febbraio con il Grand Opening Spriss & Love, la versione veneziana del “peace & love” per una serata hippie a tema anni 60/70.

A dare il benvenuto agli ospiti spritz e gadget omaggio da parte di Aperol, per proseguire la serata con ritmi funky. La scaletta musicale sarà selezionata nel primo palco dal dj di Radio Stereocittà, Fuxy di Killer Kombo, Giuseppe Rosi e Luca Speed e l’intrattenimento dei The LoveGeneration dancers. Il secondo palco, “Classy on tour”, techno style, vedrà alla consolle i dj Gabri, Gemini 529 e Mola.

Venerdì 21 febbraio sarà invece una notte dedicata agli studenti universitari di Venezia dal titolo Love Clinic. In consolle musiche a cura di Djane da St. Pauli e l’intrattenimento di Love Generation Performers.

Sabato 22 febbraio Love Parade, una notte magica con protagonista l’amore e una dj d’eccezione sul primo stage, Carlita, di origine turco-francese della crew Mayan Warrior, che infiamma i palchi del Bruning Man nel Nevada insieme a Energio, Marco Molina e lo show dei LoveGeneration performers. Nella sala numero 2, il dj Luis Gigo, protagonista del format di Stereocittà “House your body story” e Johnny con la selezione dei pezzi più importanti della storia dell’house music. Ad animare la serata la trasgressiva animazione del performer Nicola Simionato.

Domenica 23 febbraio serata con il format Besame, uno show mozzafiato arricchito da incredibili performer e artisti con colonna sonora le grandi hits di reggaeton, hip hop e latin music.

Lunedi 24 febbraio, #SaveTheDate, serata universitaria con le musiche selezionate dai dj Igor’s e Lady Brian, Dacj e Giuseppe Rosi con uno show della Tunga Crew. Non mancheranno i ritmi latini con Muévete e il dj-set di John e Bruce Blayne.

Gran finale Martedì Grasso, 25 febbraio, con il party di chiusura La Isla del Amor. Per l’occasione un parterre di dj d’eccezione: Mistericky, Nicola Fasano, Marco Cavax, BigTommy e Thorn.

COME ARRIVARE

È possibile raggiungere l’Arsenale a piedi attraverso la passerella pedonale della Celestia o con vaporetto Actv alla fermata Bacini Arsenale Nord o con la linea dedicata Actv “CA” da San Zaccaria per Arsenale Torre di Porta Nuova.