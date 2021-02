Army of the Dead, il ritorno del regista Zack Snyder. Il trailer

Army of the Dead, l’atteso ritorno del regista Zack Snyder sta per sbarcare sul canale Netflix.

Dopo un’invasione zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.

Army of the Dead è scritto e diretto da Zack Snyder.

Prodotto da | Deborah Snyder, Wesley Coller, Zack Snyder

Cast: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, and Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy