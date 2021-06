Appassionata di montagna, nata a Spinea, scivola dalla cresta e muore in Val Zoldana

Tradita dalla sua montagna, che tanto amava, Annamaria Nerosi ha perso la vita e insieme la sua passione.

Si è spento il sogno della bellezza delle vette della Val Zoldana, delle scalate insieme agli amici, delle fotografie che hanno immortalato cime rosa rivolte al cielo. Si è spento il suo cammino di madre.

È successo che proprio su quelle rocce una figlia sedicenne abbia perso sua madre, che era nata a Spinea, che tra le montagne respirava il profumo della memoria del tempo e della vita.

Purtroppo è scivolata dalla cima ed è volata sotto, immersa in 150 metri d’aria in profondità. Con lei c’erano i due amici di scalata, Roberto Furlanetto e Ilario Camatta, in cima agli Sfornioi in Val di Zoldo, a quota 2425 metri.

Le ultime foto li vedono sorridenti, felici di quell’escursione, condividono scatti e commenti sui social con gli amici, che ben conoscono quei volti soddisfatti che brillano al sole, insieme alle montagne.

Annamaria Nerosi, ora viveva con la figlia a Erto in provincia di Pordenone, 800 metri, sulla sponda del Valle del Vajont. Aveva diretto un calzaturificio e poi intrapreso, in quel paese, la gestione di un b&b.

Gli amici, attoniti e impotenti, hanno chiamato subito il 118, nutrendo quel filo di speranza che sempre l’attesa tiene in vita e che poi i soccorritori, arrivati in elicottero, decollato da Pieve di Cadore, dopo un lavoro difficilissimo e pieno di ostacoli per poter individuare e poi raggiungere Annamaria, hanno definitivamente spento.

Affranti e increduli gli amici continuavano a chiamarla, a invocare il suo nome ma purtroppo il medico ha subito capito che non c’era più niente da fare.

Ora tutto il loro ‘viaggio’ è vivo e immortalato sui social di Annamaria: ”Verso i due gendarmi dal Cibiana Cima Giovane montagna 2220”, il primo messaggio e poi le fotografie che hanno ripreso i colori delle Dolomiti della Val Zoldana. E le lacrime, la disperazione degli amici che si stringeranno alla giovane figlia con il suo cuore preso a sassate.

La salma è stata trasportata fino a Pontesei, da dove i suoi cari l’hanno accompagnata nell’ultimo viaggio.



Ci permettiamo di dedicarle questo pensiero “Quando guardo le montagne ho i sentimenti delle montagne dentro di me: li sento, come Beethoven che sentiva i suoni nella testa quando era sordo e compose la Nona sinfonia. Le rocce, le pareti e le scalate sono un’opera d’arte”. (Reinhold Messner)

E come un’opera d’arte, una passione vera, l’amore per la montagna rimarrà nel ricordo di tutti quelli che hanno conosciuto e amato Annamaria.

Andreina Corso