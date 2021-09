Antialmanacco del Calcio, di Carlo Martinelli

Torna con un nuovo e originale libro, e non poteva essere altrimenti, lo scrittore e giornalista trentino Carlo Martinelli con Edizioni inContropiede.

“L’antialmanacco del calcio” dribbla abilmente albi, palloni e scarpe d’oro, statistiche, carriere esemplari, polemiche da Var Sport, moviole.

Tutto quel che troverete è stato diligentemente attinto solo ed esclusivamente dalla cara vecchia carta. E come era, è stato restituito alle pagine del libro. Non una riga in più.

Da Marilyn in campo a Cantona che scalcia, da Zidane che dà fuori di testa alla Juve operaia antiAgnelli, il sorriso di Nobby Stiles, fino al modulo 0-3-7 applicato troppo poco.

Trecentosessantacinque giorni di avvenimenti calcistici assai particolari, lungo un secolo e oltre.

Questo antialmanacco citazionista (con postfazione di Gianvittorio Randaccio) è anche un tentativo di détournement, di deviazione dal senso comune pallonaro. Bagliori, romanticherie, porcherie, ribellioni, velleità, gesti esemplari.

Immancabili: sangue, sesso e soldi.

Per la gioia, e talvolta la sacrosanta indignazione, che sempre accompagna chi va per archivi, coltiva la memoria e rifugge l’ovvio, il consueto, il consolidato.

L’AUTORE

Carlo Martinelli (Trento, 1957), giornalista ed ex libraio, è un devoto alla carta. Dal 1980 scrive per il quotidiano Alto Adige, dove ora cura la pagina Libri. Ha pubblicato “Storie di pallone e bicicletta”, “Un orso sbrana Baricco” (Curcu Genovese) e, con Edizioni inContropiede, “Campo per destinazione. 70 storie dell’altro calcio”.

LA CASA EDITRICE

Edizioni inContropiede nasce in Riviera del Brenta (provincia di Venezia) nel 2014. Piccola realtà editoriale pubblica volumi di letteratura sportiva (romanzi, saggi, guide turistiche, biografie, antologie di articoli, raccolte di racconti). La vendita dei libri avviene online, attraverso il sito internet ufficiale (www.incontropiede.it), store online e le librerie.

SCHEDA LIBRO

Titolo: ANTIALMANACCO DEL CALCIO

Autore: Carlo Martinelli

Pag.: 178

Costo: 18,50 euro

Copertina: Sarita

Per acquisti: Incontropiede.it