Amethysts duo italiano: EP dedicato a Venezia portato anche in America

Amethysts è un duo italiano emergente nella scena musicale Techno.

Formatosi nel 2019, è composto da due ragazzi di origini siciliane: Antonio Drago e Salvatore Bertolino.

Il loro obiettivo è quello di far conoscere le proprie personalità artistiche, attraverso la sperimentazione e l’utilizzo di vari sintetizzatori, spaziando anche su sonorità dark e ambient.

Dopo il successo di Maggio scorso con l’uscita del loro primo EP “Cosmic Rays” è arrivato il momento del loro secondo EP “Ƚaguna de Venesia” firmato con l’etichetta Circulate Records della nota artista Lee K, sita in San Diego, California, USA.

Molti artisti durante la storia sono stati affascinati dalla bellezza dell’incantevole città di Venezia, considerata un teatro a cielo aperto,

tra i quali: Claude Monet, pittore impressionista francese, la cantante Madonna nelle riprese video della canzone “Like a Virgin” e anche il filosofo Friedrich Nietzsche, che infatti disse: “se dovessi cercare una parola che sostituisce ‘musica’ potrei pensare soltanto a Venezia”.

Così come loro, neppure il duo Amethysts è rimasto indifferente di fronte alla nostra città: durante un breve soggiorno a Venezia decisero di raccogliere le sensazioni provate, portandole in studio per la composizione dell’EP formato da 4 tracce: Ponte Dei Sospiri, Rialto, Canal Grande e Acqua Alta.

In meno di una settimana

dal rilascio, il nuovo EP si è posizionato al 60esimo posto della classifica Beatport nuove uscite, in continua crescita anche il numero di ascoltatori: 51 Paesi in totale.