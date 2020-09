Alessio Boni protagonista al padiglione Venezia con “Aperture Straordinarie”

Alessio Boni protagonista al Padiglione Venezia domenica 6 settembre (ore 16.30) del terzo appuntamento delle “Aperture Straordinarie”, il programma di incontri speciali in 13 weekend con personaggi prestigiosi del mondo della musica, cinema, teatro, arte, imprenditoria, invitati a interrogarsi sul tema “Sapere come usare il sapere”, sul bisogno di identificare un sapere e un vivere nuovi in un periodo difficile come quello vissuto dal mondo negli ultimi mesi.

Dopo Diodato, Ferzan Özpetek e Paolo Fantin, l’attore sarà il prossimo ospite invitato a condividere riflessioni, visioni e aspettative sul futuro della cultura, protagonista di un racconto inedito e personale sull’arte della recitazione, ma soprattutto sulla vita al di là del grande schermo e del palcoscenico. Tra i volti più amati dal pubblico, Boni condividerà l’esperienza di interprete dai mille volti che ha saputo scegliere, ad ogni costo, la strada giusta.

Il progetto di “Aperture Straordinarie” al Padiglione Venezia, dal 29 agosto al 31 dicembre, pensato per dare voce e spazio alle realtà culturali che hanno attraversato una profonda crisi, è promosso dal Comune di Venezia e organizzato dalla curatrice Giovanna Zabotti, con la speciale collaborazione del regista Ferzan Özpetek, dell’architetto Michele De Lucchi e di Marilisa Capuano.

Aperture Straordinarie | Appuntamenti di settembre

Domenica 6 settembre

Ingresso 16:00 / Inizio 16:30 / Conclusione 18:00

ALESSIO BONI

Venerdì 11 settembre

Ingresso 17:00 / Inizio 17:30 / Conclusione 19:00

GIAMPAOLO LETTA

Venerdì 18 settembre

Inizio 17:00 / Ingresso 17:30 / Conclusione 19:00

LORENZO MARINI

Sabato 19 settembre

Ingresso 17:00 / Inizio 17:30 / Conclusione 19:00

SIDIVAL FILA

Sabato 26 settembre

Ingresso 17:00 / Inizio 17:30 / Conclusione 19:00

FABRIZIO PLESSI