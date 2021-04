Al Trento Film Festival la prima di “III Sentiero, la via del Beni Collettivi”

Il documentario non si limita alla sola analisi del progetto e del valore storico che questi beni hanno avuto per i territori montani, bensì propone una nuova via di lettura attraverso la quale i beni collettivi possono rappresentare il fulcro di uno sviluppo sostenibile e innovativo dei territori in quota – ma non solo.

La realtà della società moderna è composta quasi esclusivamente dalla netta contrapposizione tra pubblico e privato che lascia poco o nessuno spazio a percorsi diversi capaci di immaginare futuri alternativi e condivisi.

Un esempio di terza possibilità – appunto una “terza via” – si trova storicamente nelle Terre Alte capaci di avviare un percorso di sviluppo comunitario del quale i beni collettivi sono un fondamentale tassello. Questa via ha modellato i territori di montagna e in particolar modo il Trentino, consegnando questi beni a delle comunità che spesso, nella realtà attuale, ne ignorano o sottovalutano l’esistenza.

L’esperienza del progetto “Fuochi nelle malghe” nasce proprio con l’intenzione di coinvolgere la comunità nell’intraprendere questo antico percorso, recuperando i beni collettivi in disuso o scarsamente

utilizzati e tracciando un nuovo III Sentiero che faccia dell’innovazione e della sostenibilità i suoi cardini fondamentali.

L’individuazione di “sentieri alternativi” è stata una delle chiavi di lettura del progetto che ha visto coinvolte realtà storico/territoriali come la Riserva di Biosfera MAB UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria e la Fondazione Don Lorenzo Guetti insieme a comunità outdoor/sportive come l’Associazione Sportiva Comano Mountain Runners.

La prima assoluta del documentario avrà luogo durante il 69° Trento Film Festival (trentofestival.it) rientrando nella selezione ufficiale dei documentari scelti per l’edizione del 2021.

Il Regista

Nato a Milano nel 1981, è laureato in Filosofia presso l’Università di Trento e si è specializzato in tecniche di narrazione presso la Scuola Holden di Torino. La sua attività narrativa professionale nel settore outdoor spazia dalla scrittura al documentarismo.Crede fermamente nella divulgazione della cultura outdoor come mezzo per contribuire a una presa di coscienza ambientale biocentrica.



I Partner

Il documentario è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa Fuochi Nelle Malghe ideato dalla Cooperativa di Comunità Fuoco ed è stato sostenuto dalla Riserva di Biosfera MAB UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria in partenariato con la Fondazione Don Lorenzo Guetti e l’Associazione Sportiva Comano Mountain Runners.