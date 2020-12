Covid record in Veneto.

Non fosse stato sufficiente il reportage pessimo dei dati delle ultime 24 ore arriva un aggiornamento serale che riguarda la nostra regione.

Sono dati molto pesanti







quelli per il Covid in Veneto di giovedì 10 dicembre alle ore 18: in sole 12 ore – dal bollettino del mattino a quello serale – si registrano 1.808 casi di positività in più e altre 83 vittime.

Il report della Regione







ha aggiornato pochi minuti fa così a 179.376 il totale degli infetti, e a 4.634 quello dei morti.

Leggerissimo calo del numero dei ricoveri ospedalieri in area medica, 2.855 ( -10 rispetto da stamane) ma sulla diminuzione vanno tenuti in considerazione i decessi.

Restano pressoché stabili le terapie intensive, con 358 persone ricoverate (+1).



(foto di archivio: infermiere, medico, ricoverati covid / credits: lavocedivenezia.it / articolo: Covid record in Veneto: 83 morti in 12 ore. Ultima ora / cat.: coronavirus venezia, covid, decessi, veneto / 10/12/2020)