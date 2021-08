Agenda Teatrale della settimana 16 agosto – 22 agosto

GENERIC ANIMAL in concerto

Generic Animal si chiama Luca, è del 1995 e fa musica da un po’ di tempo.

Suona la chitarra, scrive cose, canta.

Nel 2018 ha esordito con il suo primo disco omonimo e all’inizio della prima quarantena, febbraio 2020, ha fatto uscire il suo terzo disco Presto, che è rimasto bloccato nel tempo e nella cancellazione degli eventi.

A inizio 2021 pubblica un nuovo singolo Lifevest, in esclusiva per Colors Studios, annunciando nuove cose in arrivo.

Nel tour di quest’estate potreste sentirlo live con la sua band o da solo o con qualche suo amico.

Giovedì 19 agosto ore 21.00

Piazza Indipendenza, San Donà di Piave (VE)

David Riondino (nella foto) e Dario Vergassola: RAFFAELLO, LA FORNARINA, IL CINQUECENTO E ALTRE STORIE

Raffaello, con la sua nota vicenda sentimentale con la modella Margherita Luti – altresì detta la Fornarina – di cui ci lascia ritratti indimenticabili anche in figure di madonne e sante, sarà il filo conduttore di un viaggio tra letteratura, poesia, musica e arte del primo cinquecento, condotto da David Riondino ad uso di un dispettoso Dario Vergassola, costretto dalle leggi di mercato a fare i conti con il cinquecento e Raffaello Sanzio.

Giovedì 19 agosto ore 21.15

Castello di Romeo, Montecchio Maggiore (VI)

Venerdì 20 agosto ore 21.00

Area Spettacoli Cen.Ser, Rovigo (RO)

Sabato 21 agosto ore 21.00

Impianti sportivi Parco Olimpia di Borgo della Vittoria, San Martino Buon Albergo (VR)

Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei: CIRCUS

Circus è uno spettacolo di danza arricchito da un immaginario che riporta gli spettatori alla magia del circo e dei suoi abitanti, grazie alle sorprendenti abilità fisiche degli interpreti.

Numeri aerei, acrobazie e danze al suolo, giocoleria, comicità eccentrica e arte clownesca sono solo alcuni degli ingredienti che compongono un affresco ricco ed energico, frutto dell’attento connubio tra diverse arti.

Un potente caleidoscopio di colori e musiche, costumi e immagini, che insieme celebrano una tradizione allo stesso tempo antica e contemporanea, capace ancora oggi di incantare e divertire grandi e piccini.

Giovedì 19 agosto ore 19.45

In Diga, Sottomarina (VE)

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta: OMAGGIO A PIAZZOLLA

Una serata dedicata alle musiche di Astor Piazzolla, il compositore argentino che ha riformato il tango, conquistando con le sue melodie una popolarità che ha pochi precedenti.

Tra i brani in programma figurano composizioni celeberrime, come Libertango, Oblivion e Adiós Nonino, che sono entrate nel cuore del grande pubblico anche per il loro impiego in alcune pubblicità o nel cinema.

Venerdì 20 agosto ore 21.00

Piazza Indipendenza, San Donà di Piave (VE)

sponsor

Havana Acrobatic Ensemble: AMOR

Uno spettacolo acrobatico, così come acrobatiche sono le azioni che l’amore fa compiere all’uomo. Ispirandosi alle opere di Gabriel García Márquez un gruppo di artisti cubani narra con il proprio corpo una storia che racchiude tutte le sfaccettature di questo sentimento, dalle più nobili alle più oscure.

Sul palco sei acrobati dell’Havana Acrobatic Ensemble cresciuti alla Scuola di Circo de L’Avana, uno degli istituti più apprezzati al mondo.

Uno show sorprendente che restituisce il cuore dell’America Latina.

Sabato 21 agosto ore 21.00

Piazza Indipendenza, San Donà di Piave (VE)

Giulio Scarpati: IL TEATRO COMICO

Il Teatro Comico, la prima delle 16 commedie nuove che Carlo Goldoni scrisse a partire dal 1750 per l’impresario Medebach, è un testo metateatrale estremamente moderno nella sua concezione, esempio di teatro nel teatro da cui emergono gli intenti della riforma goldoniana.

Un progetto produttivo unitario e condiviso di PPVT (produttori teatrali professionisti veneti) per riflettere sul mestiere dell’attore e sulle sue difficoltà, sul teatro e sulle sue poetiche.

Sabato 21 agosto ore 20.45

Teatro Accademico, Castelfranco Veneto (TV)

sponsor

Teatro delle Arance: L’INCANTESIMO DELLE ARANCE

In un paese molto lontano un giovane principe rimane vittima di un terribile maleficio.

Solo l’aiuto di Truffaldino – simpatico buffone di corte – lo aiuterà a spezzare questo incantesimo, ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto la strega Morgana scaglia un altro sortilegio, ancor peggiore, mettendo a rischio la felicità del regno… Riuscirà il principe Ludovico a compiere questo fantastico viaggio alla conquista della felicità? Un’avventura per famiglie che vi condurrà in luoghi incantati con musiche, coreografie e costumi senza tempo.

Mercoledì 18 agosto ore 21.30

Giardini Biblioteca Comunale ex macello, Porto Viro (RO)INGRESSO GRATUITO

OMAGGIO AD REGINA RESNIK

Alessandro Fiocchetti tenore

Matteo Torcaso baritono

Alessandro Benigni pianoforte

in collaborazione con Accademia d’Arte Lirica Osimo

musiche di Mozart, Donizetti, Verdi, Bizet, Bellini

Giovedì 19 agosto ore 21.00

Chiostro di Santa Caterina, Treviso (TV)

Il programma e gli orari potrebbero subire variazioni.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021 , n. 105.

Sono esonerati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri del Ministero della Salute.

ACQUISTA ONLINE SU VIVATICKET. Se cambiano le regole sul coprifuoco verrai informato su cambi di orario d’inizio degli spettacoli o eventuali variazioni. In caso di annullo dello spettacolo sarai rimborsato direttamente sulla tua Carta di credito.