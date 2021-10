Aeroporto di Venezia: consigli per i viaggiatori

Finiti i lunghi mesi in cui a causa del Covid viaggiare era diventato un vero e proprio sogno, per fortuna, si torna a una vita più o meno normale, e questo significa anche viaggiare! Un tempo scalo secondario rispetto ad altri aeroporti del Nord Italia, oggi l’aeroporto di Venezia Marco Polo è uno dei più importanti della zona, con ben 23 paesi serviti. Un bel vantaggio per chi abita nelle sue immediate vicinanze.

Vediamo quindi alcune utili informazioni e consigli per i viaggiatori che in questo periodo si apprestano a viaggiare da e per Venezia.

Tutto per lo shopping e per il palato

La crescita dei volume di passeggeri nel corso degli anni ha portato alla modernizzazione dell’aeroporto in termini di servizi offerti ai viaggiatori e di infrastrutture.

Oggi al suo interno si possono trovare:

– una copertura wifi gratuita in tutte le aree del terminal passeggeri per una connessione ad alta velocità;

– una ventina di negozi dei più grandi marchi italiani ed internazionali come Aeronautica Militare, Max Mara e Boggi;

– Diversi negozi di vendita di specialità culinarie italiane;

– 11 bar e ristoranti distribuiti tra il piano terra e l’ultimo piano, dove è possibile mangiare al volo oppure seduti al tavolo in una configurazione degna dei migliori ristoranti.

Non mancano poi gli autonoleggi e i servizi di cambio valuta tipici di qualunque aeroporto di grandi dimensioni.

Aeroporto di Venezia: quanto tempo prima arrivare?

È altamente consigliato a tutti i passeggeri con voli in partenza dall’Aeroporto di Venezia arrivare in anticipo di almeno 1 ora rispetto all’orario del decollo per i voli interni (nazionali) e di almeno 2 ore per quelli internazionali. Questo per evitare stress e disagi soprattutto nei periodi di forte affluenza.

Per ottimizzare i tempi ed evitare le eventuali code all’aeroporto è anche possibile fare il check in online sul sito della compagnia aerea con la quale si viaggerà.

Come arrivare all’Aeroporto di Venezia

Recarsi all’aeroporto di Venezia Marco Polo non è difficile. Il servizio di trasporto pubblico, l’autobus in questo caso, collega l’aeroporto a tutte le principali città venete, come Padova, Mestre, Treviso e altre località balneari ed alpine, oltre ovviamente alla stessa Venezia.

In macchina si arriva comodamente dalle principali grandi città del Nord/Nord Est d’Italia tramite l’autostrada.

– Da Bologna: Prendendo l’A13 direzione Padova, poi l’A4 direzione Venezia. Uscire a Mestre e proseguire sulla tangenziale seguendo le indicazioni. Tempo di percorrenza: 2 ore circa per 160 km.

– Da Jesolo: Prendendo la strada statale triestina SS14 direzione Venezia e seguire le indicazioni per l’aeroporto Marco Polo. Tempo di percorrenza media: 30 minuti per 30 km circa.

– Da Belluno: Prendendo l’A27 direzione Venezia fino al casello di Mogliano Veneto per poi seguire le indicazioni stradali per Aeroporto Marco Polo.

Dove parcheggiare (risparmiando)

Tuttavia e nonostante i 7 parcheggi a pagamento di cui uno coperto, rimane la problematica di trovare dei posti auto liberi a costo accessibili, soprattutto nei periodi di forte affluenza come le vacanze estive o natalizie. E se la maggior parte degli aeroporti italiani ha in parte risolto il problema dell’accompagnatore mettendo a disposizione le famose aree Kiss & Fly che consentono una sosta di massimo 10 minuti, quello di chi intende lasciare la propria macchina nel parcheggio aeroportuale per un periodo più lungo rimane invariato.

Quindi per tutti coloro che vogliono recarsi all’aeroporto in macchina, è consigliato prenotare un parcheggio in anticipo. Diversi siti web come ParkVia ti permettono di prenotare un parcheggio all’aeroporto di Venezia in modo facile e veloce sia all’interno dell’aeroporto che nei parcheggi esterni, più economici.

Dove fare il test Covid 19

L’aeroporto di Venezia mette in prima linea la sicurezza e la protezione delle persone che lo frequentano, anche rispetto al rischio Covid. Per cui è possibile eseguire all’interno i seguenti tamponi:

– Tamponi rapidi: al piano terra dell’aeroporto, tutti i giorni dalle ore 08 alle ore 17 al costo di 35€ senza prenotazione.

– Tamponi PCR: al piano terra dell’aeroporto, tutti i giorni dalle ore 07 alle ore 17 al costo di 100€ senza prenotazione.

– Tamponi molecolari: Essi sono effettuati da laboratori di centro di Medicina e occorre prenotare in anticipo inviando un’email a [email protected] Il costo è di 100€.

Inoltre è possibile eseguire un test rapido in modalità drive in al parcheggio P4 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 senza prenotazione al costo di 35€.