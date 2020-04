ACTV, doppia tariffa da Murano a Venezia?

Io chiedo cortesemente alla direzione di ACTV come deve comportarsi un possessore di Carnet di 10 biglietti che deve recarsi a Piazzale Roma.

Partendo dalla fermata Da Mula deve obliterare la prima volta per recarsi alla fermata Venier.

Poi per prendere il DM diretto a Piazzale Roma deve nuovamente obliterare una seconda volta.

In questa maniera il passeggero viene a pagare due volte il costo del biglietto.

Non sarebbe giusto che il DM sostasse anche a Da Mula ed evitare queste disparità di servizio?

Reno Costantini. Murano

riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la risposta da parte di ACTV:

Gentile signor Costantini,

il titolo di viaggio (biglietto singolo o carnet) ha durata 75 minuti, come prima dell’introduzione di imob, perciò la seconda validazione o “bippata” se fatta nei 75 minuti NON scarica un secondo titolo di viaggio ma rivalida il biglietto precedente senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.

ACTV

Ringrazio per la tempestiva risposta , però ACTV non ha risposto quanto concerne la disparità di servizio cioè che il DM deve sostare anche alla fermata Da Mula e solo in questa maniera il servizio sarebbe uguale per tutti gli utenti e non è giusto che per accedere al diretto piazzale Roma dobbiamo bippare a Da Mula , scendere a Venier bippare nuovamente ed attendere che arrivi il DM diretto alla ferrovia.

In attesa di una risposta da parte di ACTV,

ringrazio con distinti saluti.

Reno Costantini (19/09/08)

In rif. alla risposta ricevuta da ACTV, questa mattina mi trovavo alle Fondamenta Nuove e ho visto una Signora che stava convalidando il suo carnet di biglietti e di punto in bianco s’è trovata due biglietti in meno, si è rivolta alla biglietteria per avere informazioni in merito ed hanno detto alla signora che non sapevano come funzionava la cosa.

Se come risposto da ACTV la validazione fatta nei 75 minuti non scarica un secondo titolo di viaggio, vorrei sapere come mai la signora nel giro di un paio di minuti si è trovata due biglietti in meno.

Distinti saluti, Reno Costantini. (25/09/08)

[data pubblicazione: 16/09/2008]