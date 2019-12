Acqua alta, psicosi per una previsione da allarme rosso: non è vero

“Acqua alta a Venezia eccezionale in arrivo”. La notizia si è diffusa con una rapidità incredibile ma non si basa su alcuna previsione ufficiale.

Lunedì (ma le voci sono partite domenica) tra la cittadinanza serpeggiava un notevole allarmismo per la previsione di un’acqua eccezionalmente alta in arrivo.

Tra le persone che usano i social la “pseudo-notizia” rimbalzava da profilo a profilo, mentre le persone di età più avanzata chiedevano informazioni nei negozi, per le strade.

La gente parlava di un metro e 75, qualcuno 1,80 , altri erano certi di aver letto ‘da qualche parte’ 1,90 con possibilità di due metri.

Bisogna fermamente smentire queste voci: al momento non c’è alcun allarme previsto.

In molti si sono rivolti alla nostra redazione per chiedere conferme: ‘è vero che venerdì 20 verrà altissima?’ .

No, al momento non è assolutamente vero.

Cerchiamo di scriverlo nella maniera più esplicita possibile per disinnescare questa psicosi che si è insinuata nei cittadini.

Ieri c’erano molte persone che chiedevano, si informavano su come affrontare un fenomeno di tale portata. Addirittura certi negozianti hanno cominciato spostare le merci nei posti più alti.

Tutta questa preoccupazione non ha motivo di esistere.

Le previsioni ufficiali parlano di una punta massima di marea di 110cm prevista per giovedì e nient’altro.

Tutto l’allarme psicologico si sarebbe instaurato nella popolazione a causa di un sito internet che lancia titoli allarmistici.

È certo che potremo vedere ancora il fenomeno dell’acqua alta nei prossimi giorni, ma è altrettanto vero che al momento non c’è alcun allarme straordinario stando alle previsioni ufficiali.

E solo a quelle bisogna credere.

(per approfondire: acqua alta a Venezia)