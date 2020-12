La previsione dell’acqua alta di oggi, martedì 8 dicembre, è sfuggita al controllo iniziale.

Inizialmente stimata a 125 cm. , quindi non tale da ipotizzare un’attivazione del Mose, è stata successivamente rivista al rialzo, prima a 135 cm ed ora, pochi minuti fa, addirittura a 145 cm.

Sullo sfondo permane però la decisione iniziale di non azionare il Mose tarata sui 125 iniziali, perché il sistema non è attivabile ad evento in corso ma va azionato ore prima.

Una decisione senz’altro sfortunata anche se sui social in molti ipotizzano che alla fine può parere una soluzione “di comodo” aver rivisto le previsioni al rialzo ad evento in corso.

Questo attualmente l’allerta del Centro Maree: “Sistema MOSE NON attivo.

Prossimo massimo 145cm alle ore 16.20 di oggi martedi 8 dicembre, causa anomalo rinforzo del vento lungo la costa.

Per i prossimi giorni permangono condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell’acqua alta.

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti.

Per i prossimi giorni permangono condizioni meteorologiche favorevoli a fenomeni importanti di acqua alta nel primo mattino”.

Alle 15.15, infatti, le sirene hanno risuonato oggi a Venezia per la terza volta in poche ore.

La segnalazione dava l’allarme per una nuova stima con quattro toni, cioè dai 140 ai 150 cm.

In molti si stanno rivolgendo alla redazione per chiedere come mai il Mose non sia in azione con un’acqua alta in arrivo di 145 cm., ma non si può che ricordare come la decisione di non azionare il sistema di paratoie mobili sia stata concertata molte ore fa con una previsione di marea di 125, anche se le condizioni meteo suggerivano possibili rialzi.

Un’esperienza che ci insegna una lezione: il Mose indubbiamente funziona ma è meglio non buttare via gli stivali da acqua alta.





(foto di archivio: acqua alta in piazza san marco/ credits: lavocedivenezia.it / articolo: La marea rompe gli argini: 145 cm (e oggi niente Mose) / cat.: acqua alta, venezia, san marco, marea, mose / 08/12/2020)

