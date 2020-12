Acqua alta a Venezia domani, ma la preoccupazione è per sabato

sponsor

Acqua alta a Venezia domani, mercoledì 2 dicembre, la previsione aggiornata: 118 cm. E si apre il ventaglio delle possibilità: Mose sì, Mose no.

Se ne sta discutendo in queste ore attorno al ‘tavolo tecnico’ con tutte le componenti ben presenti, molte di esse variabili: vento di bora, vento di scirocco e addirittura una marea ancora più alta che si potrebbe verificare non tanto domani bensì sabato 5 dicembre poco dopo mezzogiorno.

La domanda: il Mose, dopo le ottime prove di funzionamento di ottobre scorso, può essere azionato anche in due giornate ravvicinate?

Nella memoria di tutti i dolorosi ricordi ancora recenti di Venezia nel 2019 vengono sbiaditi ed alleviati dalla nuova grande speranza del Mose che il 3 ottobre di quest’anno ha mostrato al mondo come il sistema delle paratie mobili possa davvero tenere fuori l’acqua alta da Venezia.

Ma il sistema ha una sua intrinseca complessità e, senza contare la manutenzione, bisogna tenere alla mente che non può essere operativo ogni volta che si verifica un picco di marea.

Per questo, anche se la cosa trova molti in disaccordo, il protocollo di emergenza per l’alta marea prevede che sia azionato solo davanti ad una previsione di 130 cm. o oltre.

Anche per questo, nelle ultime ore, si sta facendo largo l’idea: “Mose sollevato ma non completamente…”

“Mose sollevato per metà” si dice, oppure azionato solo in una o due bocche di porto, ma più di qualcuno obietta che lo stratagemma servirebbe fino ad un certo punto per la teoria dei vasi comunicanti.

La previsione di acqua alta a Venezia per domani, mercoledì, è stata rivista a 118 cm. dopo la dichiarazione dei 120 iniziali.

L’arrivo del rinforzo del vento di scirocco sul medio-basso Adriatico, assieme ad un peggioramento dello stato complessivo del meteo, potrebbe portare ad un picco notevolmente consistente per sabato poco dopo mezzogiorno.

Gli aggiornamenti sono in corso, anche quelli operativi, così come le valutazioni sulle decisioni da prendere. L’unica cosa che è bene fare di sicuro è rimanere informati sulle novità che possono cambiare da un momento all’altro.





